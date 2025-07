La familia de Pablo César Castillo Ticerán, el conductor señalado por el Ministerio Público como responsable del accidente que dejó al streamer Antonio Crespo, conocido como ‘Furrey’, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica local, decidió romper su silencio.

En una entrevista con RPP, la familia se pronunció sobre la reciente decisión del Ministerio Público, que modificó la tipificación del caso y redujo el cargo a lesiones graves. Cabe recordar que, en un inicio, la Fiscalía había imputado a Castillo Ticerán el delito de homicidio simple en grado de tentativa.

Calificó el proceso como “fuera de lugar” e “injusto”, y aseguró que habría existido una “presión” para que se ordenaran seis meses de prisión preventiva contra Castillo Ticerán.

“Estamos llevando pues este proceso que me parece totalmente fuera de lugar, injusto. Mi hermano no es ningún criminal, lo han culpado como si él fuera un asesino. Porque ahí no hay dolo, es como que yo salgo con mi carro o con mi auto, y yo digo: ¿salgo a matar a alguien?. Entonces, es imposible eso. Esa tipificación que le han hecho a él, ¿cuál es el criterio para decir semejante aberración? Para mí ha habido una presión“, expresó Elías Castillo, que es el hermano del chofer acusado.

En ese mismo sentido, Jener Cáriga, abogado de la familia de Antonio Crespo, señaló que hasta ahora ni el conductor ni su familia han asumido los gastos que la familia del streamer ‘Furrey’ viene afrontando.

“La esposa del conductor se le acercó y le comenzó a decir que la responsabilidad entera era de Antonio. Eso eso fue lo que me dijo la suegra textualmente. Entonces, hasta la fecha no han pagado absolutamente nada. En la fiscalía, la señora Miriam, esposa del conductor, trató de llegar a un acuerdo. Y la familia en ese momento me había dicho de que la familia de Antonio Crespo no querían saber absolutamente nada hasta que Antonio se recupere“, declaró.

Según informó el Ministerio Público, la modificación en la tipificación del delito se fundamentó principalmente en un informe del Instituto de Medicina Legal, que establece que el streamer presenta diez días de incapacidad facultativa y sesenta días de incapacidad médico legal.