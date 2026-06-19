El testimonio de Luzmery Saavedra Suárez, conviviente del fallecido alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, implicaría también a la regidora de la comuna, Patricia Aurelia Niño Febres, como presunta autora intelectual del asesinato del burgomaestre, ocurrido el pasado 21 de mayo.

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En la declaración de Luzmery Saavedra Suárez, ante la fiscalía y policía realizada el 13 de junio y que figura en el expediente N° 03093-2026-0-2001, precisa que dos semanas antes del atentado en la que perdió la vida Víctor Hugo Febre Calle, observó a la regidora Patricia Niño Febres, en el exterior de la comuna en horas de la noche en “actitud vigilante”.

“La testigo revela también que aproximadamente dos semanas antes del asesinato, a las 19:30 horas, acudió a recoger al alcalde a la municipalidad. En el exterior del portón de la cochera observó a la regidora Patricia Niño sentada en una motocicleta lineal con el casco levantado, en actitud de vigilancia y con el teléfono celular listo para filmar o registrar la salida del vehículo del alcalde, teniendo que alertar al chofer Jorge Luis Chau Aranda para que agilizara la evacuación segura de la autoridad”, se lee en el expediente judicial.

La conviviente del fallecido alcalde confirmó que Febre Calle venía siendo víctima de extorsiones económicas desde el mes de noviembre del 2025 y que denunció el hecho ante la Divincri de Piura, mostrando los mensajes con fotografías de armas de fuego y amenazas de muerte que recibía amenazando con atentar contra su familia si no pagaba un cupo.

Agregó que en el mes de febrero de 2026, recibió nuevos mensajes extorsivos acompañados de fotografías de la fachada de su casa, donde los delincuentes le advirtieron que “agradezca que no salió porque le iban a disparar para asustarlo”. “A raíz de ello, el general de la PNP Piura dispuso resguardo policial en su domicilio hasta el mes de abril de 2026”, reveló Saavedra Suárez.

Recalcó que la regidora amenazaba constantemente al alcalde diciéndole que “se iría a la cárcel”, y resaltó un comentario donde Niño Febres, ante una obra de excavación edil, publicó en redes sociales que “en ese hueco que estaba haciendo el alcalde se debe enterrar él”. Agregó que en enero de 2026, durante un campeonato en Los Polvorines, la regidora increpó e insultó públicamente al concejal oficialista Porfirio Girón y al alcalde tildándolos de “corruptos”, debiendo ser retirada de la zona.

Explicó que ellos se conocieron en la campaña electoral de 2022 cuando se incorporó como simpatizante del partido Contigo Región y se le asignó el número 2 de la lista de regidores. Sin embargo, tras la inscripción oficial, Niño Febres y el candidato número 1, Alejandro Madrid, cambiaron su postura y apoyaron clandestinamente a la lista rival.

Por su parte, Niño Febres dijo que a partir de enero de 2023, como regidora inició acciones de fiscalización y denuncias penales en contra de Víctor Hugo Febre Calle por presuntos actos de corrupción, otra por peculado de uso de una camioneta municipal utilizada por la pareja del alcalde, y observaciones por obras paralizadas y trabajadores fantasmas en la Av. Don Bosco con pérdidas de S/. 40,000 mensuales. Afirmó que mantenía profundas discrepancias políticas con él por su mala gestión y viajes constantes a Lima costeados por el empresario Alejandro Sarmiento Loro.

Recalcó que el 23 de mayo de 2026, cuando se dirigía a la Divincri para declarar voluntariamente, guardó su teléfono en el bolsillo de un sneaker y se le extravió, aduciendo que su pareja acudió a la comisaría a reportar la pérdida del equipo.

Rechazó conocer o haber patrocinado a los presuntos ejecutores materiales, admitió haber patrocinado como abogada en agosto de 2025 al venezolano Erick C.M. y negó “tener un móvil económico o político para el crimen, ya que ella no asumiría la alcaldía ni tiene vínculos con empresarios de la construcción”.