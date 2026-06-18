Una nueva declaración implicaría a la regidora de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre, Patricia Aurelia Niño Febres, como presunta autora intelectual en el crimen del burgomaestre Víctor Hugo Febre Calle, ocurrida el pasado 21 de mayo en la UPIS Ricardo Palma, donde también quedó gravemente herido su conductor y seguridad, Jorge Luis Chau Arnda.

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De acuerdo con el expediente N° 03093-2026-0-2001, William Hernán Tezén Gonza, alias “Pochola”, quien laboró dos meses en el 2025 como recogedor de basura en la comuna octubrina y que además purgó una condena de 13 años por el delito de homicidio en agravio de su cuñado, en su declaración ante la fiscal Gabby Cubas Díaz, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, aseguró que la regidora sería la persona que coordinaba vía telefónica con César Augusto Sánchez Cornejo, alias “La Muerte”, el atentado contra el alcalde Víctor Hugo Febre Calle.

“Pochola” declaró ante la fiscalía y la policía, que a las 10:00 a.m. del 21 de mayo, llegaron a su casa “La Muerte” y “Gallo” o “Chino Papo” en una moto roja, uniéndose una hora después “La Pájara”; y que “La Muerte” lo presentó ante ellos bajo el alias de “Pochola”.

“En ese instante “La Muerte” recibió una llamada telefónica exclamando ante el grupo que “era la seño” ... recibió una segunda llamada de tres a cuatro minutos, tras la cual afirmó ante todo el grupo que había llamado la “seño regidora Patricia”, se lee en su declaración.

Acotó que tras esa comunicación, “La Muerte” apagó su teléfono y los demás se retiraron en el vehículo en que llegaron y él a bordo de un mototaxi conducido por “Hueso”, se dirigieron hacia la Municipalidad de Veintiséis de Octubre.

Añadió que cuando se encontraban en la Av. Grau, frente al colegio San Juan Bautista, “La Muerte” recibió una llamada de “Chino Papo”, quien le alertó textualmente que “ya salió Hugo Febre”, siguiéndolo en el mototaxi.

“Pochola” agregó que “La Muerte” recibió una última comunicación en la que exclamó “ya causa, ya escuché los disparos”. Él aseguró que desde ese día no volvió a ver a ninguno de ellos.

Tezén Gonza recalcó en su declaración que las acciones ejecutadas por los sujetos se hicieron tras la llamada de la “Seño Patricia Regidora”, indicando que el alias de “La Seño” se refería a la regidora Patricia Niño Febres y que la finalidad de las llamadas era para efectuar las coordinaciones previas para ejecutar la muerte del burgomaestre.

Reafirmó que fue la regidora Patricia Niño Febres, quien proporcionó la información en tiempo real de que el alcalde Víctor Hugo Febre Calle estaba saliendo hacia su domicilio en la camioneta, dado que escuchó cuando ella llamó y le dijo textualmente a “La Muerte”: “está saliendo”, dijo Tezén Gonza.