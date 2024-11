La escasez de agua para poder regar sus sembríos, viene golpeando duramente a miles de agricultores de la región Piura. Entre ellos, los productores de limón que, debido a este problema, el cítrico no viene desarrollándose a su tamaño normal y se viene cayendo, además, su precio ha disminuido en casi el 50 por ciento. Asimismo, las plantaciones de arroz se vienen secando, al igual que del plátano y otras cosechas.

Algunos de los más afectados son los agricultores de limón en el valle de Cieneguillo Norte en la provincia de Sullana, quienes desde hace semanas y debido a que el agua no llega a sus parcelas ven cómo el limón no crece y se cae, perdiendo con ello miles de soles, ya indican que con esta producción mantienen a sus familias. Ellos dependen del canal Daniel Escobar.

“Debido a que no les echamos agua a las plantas, porque no hay, el limón no crece y se chupa, queda pequeño y empieza a caerse. Estamos recogiendo bastante limón que ya no sirve. También se cae la flor y comienzan las plantas a deshojarse y a caérsele las hojas y quedan como palitos, solo el tallo. Estas son pérdidas para nosotros, porque de esto vivimos”, dijo la agricultora Digna Sandoval Castro, en Cieneguillo Norte.

Mientras que el productor de limón, Ely Acha López, explicó que, debido a que el limón no crece por la falta de agua y queda chico, los viene afectando económicamente, ya que este cítrico lo envían a Lima. “El limón se queda chico, no crece y así no lo reciben en Lima donde lo enviamos. Estamos perdiendo bastante dinero”, dijo.

“Cada bolsa (saco) lo vendíamos a 100 soles, pero ahora como sale chiquito por la falta de agua, lo estamos vendiendo entre 50 a 60 soles. Estamos perdiendo la mitad. Y si sigue la escasez de agua, se va a perder todo el limón. Necesitamos agua para nuestras parcelas”, añadió muy preocupado Acha.

Mientras que los agricultores del sector Lágrimas de Curumuy, en el Medio Piura, también atraviesan un mal momento.

“Pedimos a las autoridades que nos apoyen para poder salvar nuestros cultivos de arroz plátano, mango, limón y otros. Estamos haciendo lo posible de rebombear agua a los campos, pero ya no es suficiente porque las pozas se nos están secando. Pedimos apoyo con maquinarias para hacer pozos”, dijo el agricultor Segundo Timaná Maza.

Añadió que todos ellos, junto a sus familias, viven de la agricultura. “Estamos muy preocupados, ya que nos quedan pocos recursos para salvar algo de nuestros cultivos”, dijo y espera la ayuda urgente de las autoridades.

En tanto, ayer por la mañana, el servicio de agua potable se fue restableciendo con poca presión y menor cantidad, solo en algunos sectores de Piura. Desde muy temprano, madres y padres de familia tuvieron que salir al frontis de sus casas en el cercado de Piura para llenar sus recipientes con este vital líquido elemento. Se quejaron que las cisternas con agua no pasan para abastecerlos y solo los hacen los vendedores. Además, esperan que no cobren los recibos como informaron.

MILLONARIAS PÉRDIDAS

El presidente de la Cámara de Comercio de Piura, Mateo Gómez, indicó que, la crisis hídrica en la región Piura, generaría pérdidas de hasta 1,300 millones de soles.

Explicó que, la agroexportación será uno de los sectores más afectados. Además, que los cultivos que más están en riesgo por falta de agua son el limón, el mango y el banano orgánico. Ante esto, los agricultores se ven obligados a cosechar frutas antes de tiempo, afectando la calidad de los productos exportados.

“La crisis también podría significar la pérdida de hasta 60 000 empleos, muchos de ellos formales y ocupados por mujeres, lo que supone un duro golpe para la economía de la región. Los productores están retirando el mango antes de tiempo para evitar que el estrés hídrico dañe aún más la cosecha”, indicó Mateo Gómez, que añadió que, el 70% de la superficie sembrada, que es 100 000 hectáreas, están en riesgo debido a la falta de agua que viene atravesando la región Piura.