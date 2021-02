A un mes y medio de iniciada la pandemia, la región tiene 80,763 casos de contagios del COVID-19 y 3,161 fallecidos por la enfermedad, en medio de la segunda ola del mortal virus que ya viene originando estragos. Además, se incrementó el precio del oxígeno medicinal para pacientes en estado grave. A este panorama se suma la diferencia abismal de fallecidos que registra, en lo que va del año, Sinadef, que asciende a 1,135 muertes.





INDICADORES

La gran diferencia de cifras de casos positivos del nuevo coronavirus entre la Diresa y el Ministerio de Salud, elevó las alertas de las autoridades, es por ello que la mañana de ayer, a solicitud de la Defensoría del Pueblo se realizó una reunión virtual donde participó la Dirección Regional de Salud, el Colegio Médico de Piura y diversas instituciones, para tratar la situación del COVID-19 en la región.

De acuerdo al representante del Colegio Médico, Julio Barrena, uno de los puntos que se pidió en la reunión fue que se realice el monitoreo constante de los indicadores como tasa de incidencia, letalidad y mortalidad, semana a semana como mínimo, pero desglosado por cada provincia y distrito y no solo a nivel regional; ya que mostrar solo el porcentaje en acumulado diluye las cifras, por la gran cantidad de casos positivos y defunciones.

Este monitoreo constante servirá para que las autoridades en todos los niveles tengan un mejor control de la pandemia y se pueda determinar, en caso lo amerite, una cuarentena focalizada. “Hay distritos y provincias que tienen letalidades más altas y eso hay que considerarlo, no es solamente ver el acumulado sino cómo vamos avanzando cada semana epidemiológica para saber la evolución en función de los contagios y defunciones en tiempo real. En un consenso de los colegios médicos de cada una de las regiones se ha determinado que debemos medir los indicadores”, acotó.

Uno de los nuevos indicadores solicitados es la tasa de transmisibilidad, que permitirá saber qué tanto una persona infectada del nuevo coronavirus puede contagiar a otros pacientes y de acuerdo a esto hacer las intervenciones, ya que podría dar indicadores que se trate de la nueva variante. “El índice de transmisibilidad se debe hacer porque eso nos podría dar de manera indirecta la posibilidad de que esté circulando la nueva variante británica en alguna zona de la región y se debe actuar de inmediato. Se tiene que trabajar con información actualizada, técnica y vigilando constantemente”.

Desde octubre del 2020, la tasa de letalidad ha ido en aumento mes a mes y de acuerdo a la sala situacional de la Diresa, solo en el mes de enero pasado, los casos de infectados llegan 2,939 y 269 defunciones, eso equivaldría a una tasa de letalidad de 9.15%, esta cifra no está muy lejos a la registrada en el mes de abril del 2020, cuando se llegó a 9.9% de letalidad. Sin embargo, en el acumulado (2020-2021) se llega a una tasa de 3.91%.

De acuerdo a Barrena, existen provincias con mayor tasa de letalidad y a las que deben darse una mayor atención, como por ejemplo Piura con 9.33% (98 defunciones de 1050 casos), Huancabamba con 10.26% (8 de 78), Morropón con 17.35% (38 de 219) y Sechura con 22.22% (12 de 54).

El presidente de la Federación Médica de Piura, Arnaldo Vite, enfatizó que de acuerdo a las directivas del Ministerio de Salud, actualmente los casos se están detectando mediante pruebas moleculares y antígenas, pero al carecer de estas se está tomando como positivo a un casos sospechoso; sin embargo, existe una preocupación porque no se está identificando a los contagiados de manera oportuna y por ende no hay un buen monitoreo. “A pesar de todas las limitaciones, los médicos no hemos abandonado a los pacientes.





OXÍGENO

Otra situación es lo que viven las familias en busca de oxígeno medicinal para sus parientes enfermos de COVID-19. Ayer, desde tempranas horas de la mañana, largas colas habían para llenar balones de oxígeno medicinal en los exteriores de la empresa Oxigas del Perú, situada en el A.H. Campo Polo, en el distrito de Castilla. Los clientes mencionaron que este elemento poco a poco viene incrementando su precio y actualmente el metro cúbico cuesta 20 soles.

Los usuarios al día compran entre cuatro a cinco metros cúbicos de oxígeno medicinal, pagando 100 soles. Algunos familiares prefieren atender con este suministro a sus pacientes en casa, debido al temor de trasladarlos a un nosocomio. “Venimos desde las 6 de la mañana para formar cola. El precio está aumentando y el suministro es limitado para que alcance para todos”, dijo un ciudadano.