La Contraloría General de la República detectó deficientes condiciones de seguridad en las instalaciones de la Planta de Oxígeno del centro de salud II de la provincia de Talara, lo cual pone en riesgo los costosos bienes que se encuentran almacenados en su interior.

El informe de visita de control N°002-2025-OCI/4190-SVC realizado al establecimiento “Carlos Humberto Vivanco”, perteneciente a la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna de Sullana, revela situaciones adversas.

Indican que en dicha instalación, evidenciaron que la cerradura de la puerta entrada a la Planta de Oxígeno, no se encuentra en funcionamiento al no contar con una llave, por lo que tiene que utilizarse un candado, para que se mantenga cerrada. Este hecho generaría el riesgo que, debido a las dimensiones y peso de la puerta, el candado no resulte suficiente para mantenerla cerrada. Asimismo, el candado podría ser vulnerado o extraviarse.

A la vez, agravaría la situación, debido a que, en un documento, el jefe de mantenimiento dio a conococer que, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, dicho centro de salud no contaría con personal de vigilancia cerca al ingreso de la reja posterior que da con el Parque 21 y el paradero de autos y combis de San Pedro y Negritos.

Más aún, teniendo en cuenta que, la entrada de la reja posterior, las instalaciones de la Planta de Oxígeno, tienen una altura aproximada de 1.60 metros, siendo una altura no segura y que podría permitir el ingreso a personas no autorizadas. Asimismo, el muro que prosigue a la entrada de la reja, cuenta con una abertura, la cual ha sido cubierta con planchas de madera.

También, en el techo de las instalaciones de la Planta de Oxígeno se encuentra un agujero, el cual no ha sido reparado por la entidad.

Esto, según señala el jefe de Mantenimiento, habría servido de entrada para efectuar la sustracción de bienes, de acuerdo a la denuncia que realizaron a la Policía el pasado 17 de marzo de 2025.

Fue el 14 de marzo, que se registró el robo tras romper un candado en la reja posterior que permitió la sustracción de 5 máquinas termo movilizadoras, un motor de bomba de agua de 2 caballos, cableado eléctrico interno y externo de la Planta de Oxígeno y 4 rollos de cable galvanizado.

Otra de las situaciones reveladas por la Contraloría es la inacción de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo de Sullana, que podría ocasionar no recuperar 2 tanques de bronce que corresponden al autoclave del área de esterilización que se encontraban empotrados en el sistema de calentamiento.

Detalla que, según un acta de inspección del 25-06-2025, verificaron el área del sistema de calentamiento de autoclave y el jefe de Mantenimiento señaló que sustrajeron 2 tanques de cobre del autoclave que servían para esterilizar el material quirúrgico y que hasta la fecha la entidad no ha tomado las acciones necesarias, frente a la situación presentada.