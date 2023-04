Junior Peña Arellano, un joven de 25 años de edad, este año estuviera recibiéndose de médico, sin embargo, una rara enfermedad lo postró en cama a mitad de su carrera. Él era un estudiante sobresaliente e incluso fue becado para estudiar en el extranjero, lamentablemente, hoy su salud se encuentra muy deteriorada.

Todo empezó en 2019. Una gripe, visión doble y borrosa avisaba los primeros síntomas de lo que después le informaron en Lima que se trataría de una Mielitis Transversa. Tras ello, siguió un tratamiento y continuó con su carrera de medicina humana en la Universidad Nacional de Piura, donde un año antes, había ingresado.

Su tiempo lo dividía entre sus estudios y su tratamiento en la posta de Consuelo de Velasco. Sin embargo, los síntomas aumentaron. Ahora también tenía náuseas, fiebre y dolor muscular. Es así que el 14 de agosto de 2021 fue por emergencia y, según su madre, no lo quisieron atender rápido pese a la gravedad de su situación.

Ese día, luego de un largo trajín para ser atendido, Junior regresó a casa, se acostó a dormir, pero durante la madrugada empezó a convulsionar. Su madre, Mery Arellano Albán, entre sueños escuchó a su hijo y lo encontró vomitando. Ese día, ya 15 de agosto, Junior convulsionó 80 veces. Fue llevado de emergencia al hospital Santa Rosa e ingresado a UCI. Desde entonces inició el calvario para su familia por querer saber el motivo de su enfermedad.

DIAGNÓSTICOS

Con 23 años de edad y a mitad de carrera, la salud de Junior empezó a decaer. En agosto 2021 en el hospital Santa Rosa le diagnosticaron Encefalitis Hipóxica Isquémica. Luego, en octubre, fue trasladado a Lima donde le dijeron que tenía Epilepsia Estructural y también le detectaron hidrocefalia. En el mes de junio de 2022 lo operan de su hidrocefalia y le colocaron una válvula con la que vive ahora.

Dos meses después, en septiembre de 2022 cuando Junior ya contaba con un seguro en EsSalud, fue atendido en el hospital José Cayetano Heredia y le dijeron que tenía Atrofia Cerebral. Este ha sido el último diagnóstico que se le ha dado a la familia. Ahora se encuentra en casa donde es atendido por sus padres.

En el trayecto de la enfermedad, su progenitora, denunció maltrato en la atención de su hijo. Incluso, contó que un médico le dijo que se le estaba quitando una atención a otro paciente por atender a Junior.

“Cuando mi hijo estaba internado en el hospital Cayetano Heredia he recibido bastante maltrato porque yo era la que le daba su medicamento, lo aspiraba y lo atendía. Yo siempre he sido una persona que les ha exigido para que atiendan a mi hijo, atendían a otros pacientes que caminaban y a mi hijo siempre lo dejaban a lo último. Yo llamo a las autoridades de los hospitales para que tengan un poco más de empatía con mi hijo porque mi hijo está vivo”, nos dice llorando doña Mery.

Junior, actualmente se encuentra en su vivienda ubicada en el asentamiento Ricardo Jáuregui en Piura. Ahí está al cuidado de sus padres y cuando tiene una crisis SAMU lo lleva al hospital para que lo atiendan, sin embargo, en los últimos meses la familia siente que ya no quieren atenderlo.

“Cuando debería ser el personal médico que tendría que verle su pierna que esta necrosada (con escaras) no lo curan. Vienen nomas a hacer la receta, lo miran y se van. Mi esposo a pesar de que está mal de su pierna, que está a punto de que se la corten, él es el que lo baña, le cura las escaras, él hace todo eso cuando debería ser el personal médico y enfermeras. Prácticamente mi hijo está siendo olvidado a pesar de contar con un seguro. No me abandonen, yo quiero tener a mi hijo como era antes. Para mí es un dolor muy grande verlo a mi hijito así”, expresa Mery con el dolor de una madre que ansia de regreso al hijo que tanto orgullo y felicidad le dio.

Junior en estos momentos ha perdido masa muscular y necesita de oxígeno porque muchas veces desatura. Cualquier ayuda puede comunicarse con su familia a los teléfonos 990 272 287. Él y su familia nos necesitan.