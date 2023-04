Solo golpes recibieron ayer los damnificados, quienes reclamaban para que las autoridades los ayuden a evacuar las aguas putrefactas con las que viven. Las protestas se realizaron en el puente La Primavera, Los Polvorines y en el puente La Legua, en la región Piura.

Ayer también llegaron los ministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar; de Defensa, Jorge Chávez; y de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, para seguir evaluando la situación en la región a causa de las fuertes lluvias. Los ministros indicaron que si bien es cierto están trabajando, no es suficiente para paliar todas las necesidades de la población. Mientras tanto, la población en Piura sigue bloqueando vías para pedir ayuda, ya que muchas familias siguen inundadas.

Visita

La comitiva, que llegó en horas de la mañana a Piura, se reunió con autoridades en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, para articular acciones multisectoriales inmediatas y llevar ayuda humanitaria a los diferentes sectores de la región.

Hania Pérez precisó que se ha podido desaguar más de 1 millón de litros de agua pluvial, “obviamente eso es insuficiente con respecto a la cantidad de lluvia que estamos teniendo. Se dijo que vendríamos con una estrategia multisectorial y aquí estamos”, recalcó la ministra.

Equipos

Tras su arribo a Piura, la ministra de Vivienda informó que se ha desplegado 170 máquinas, de las cuales 120 son motobombas. Además, dijo que otros 200 equipos, entre los que figuran 20 motobombas de 8′', 5 hidrojets y 3 retroexcavadoras, se sumarán a los trabajos de limpieza, remoción de escombros y succión de aguas pluviales, los cuales llegarán a bordo del buque armada peruana (BAP) Pisco en los próximos días.

Vecinos de la urbanización Monte Verde, fueron rescatados en balsas de los bomberos.

Entre la ayuda humanitaria, se trasladó 2 mil botellas de agua, 5 mil calaminas de acero galvanizado y 24 baterías, así como alimentos, ropa y otros elementos donados.

La titular de Vivienda sostuvo que el Ministerio de Salud instalará hospitales de emergencia y que se coordina con el sector Transportes y Comunicaciones para restablecer la transitabilidad en las vías de acceso afectadas por los desastres naturales.

Supervisión

Los ministros recorrieron las zonas críticas de Piura para supervisar los trabajos de limpieza. Llegaron hasta La Molina y Dos Grifos donde, con el apoyo de motobombas y camiones cisterna, se ejecutan labores de desfogue y succión de aguas pluviales y servidas. Asimismo, dijo que intervendrán otros puntos críticos de Piura como Paita, Morropón, Talara, La Unión y Buenos Aires para ver su situación.

Inundados

Los moradores de Los Polvorines, Coscomba, Residencial Monte Verde, 31 de Enero, La Molina, Castilla y otros sectores siguen inundados. Algunas zonas bloquearon las vías para exigir la atención de las autoridades. Incluso quemaron llantas y paralizaron el tránsito amenazando que, si no daban una solución, estas protestas continuarán hasta que reciban ayuda.

“Estamos abandonados, queremos ayuda. Todo está inundado. Hemos perdido nuestras cosas y las autoridades no se pronuncian”, dijeron durante una protesta en la vía de Evitamiento a la altura del sector Coscomba, en Veintiséis de Octubre.

En la urbanización Monte Verde, en Castilla, las familias afectadas fueron rescatadas con balsas de la Compañía de Bomberos N° 25 de Piura, donde el brigadier Hugo Chuyes precisó que no hay una comunicación fluida por parte del alcalde de Castilla, Walther Guerrero y Víctor Febre con los bomberos para prestar apoyo a las familias damnificadas.

Puentes a punto de colapsar tras grietas que deja las intensas lluvias.

“Ya en coordinación con el primer jefe departamental, estamos apoyando a la ciudadanía estamos rescatando a niños y personas de la tercera edad. Hay gente que no quiere salir. Estamos trabajando sin comunicación con las autoridades, a pesar de que no tienen recursos no nos piden ayuda”, dijo Chuyes.

El área de operaciones del hospital Santa Rosa también se inundó en la última lluvia registrada la noche del miércoles y madrugada de ayer jueves. Los equipos fueron retirados de este local. Además, otras áreas también han resultados afectadas.

Canchaque

Mientras tanto, en el helicóptero MI-17 de la Aviación Policial se realizó la evacuación aeromédica de dos personas, Elver Carrión Guevara y Ewaldo Rodríguez Tingo, que resultaron heridos a consecuencia de los huaicos en el distrito de Canchaque, así como a dos gestantes en riesgo, Miluzca Velazco Camizán y Luz Elina Ato Fuentes.

A punto de caer

Las casonas ubicadas en el centro de Piura también se han desplomado en gran parte de estos locales, siendo un peligro para los transeúntes que pasan por estas avenidas. Las lluvias han provocado que las paredes de material de adobe se humedezcan y esto puede generar el derrumbe total de estos locales. Uno de los locales afectados es el excolegio San Miguel, ubicado cerca a la plazuela Merino.