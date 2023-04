Durante las fuertes precipitaciones registradas la noche del domingo y la madrugada de ayer lunes 3 de abril, más de mil descargas eléctricas se registró en toda la región, las mismas que estremecieron a los piuranos. La tormenta eléctrica también dejó a cientos de viviendas inundadas, familias en la calle y vías malogradas, convirtiendo a Piura en un caos.





LLUVIAS

El Senamhi informó que Piura tuvo un día extremadamente lluvioso, registrando un acumulado en la estación Miraflores (UNP) de 93.2 litros de agua por metro cuadrado. La estación Corpac Aeropuerto registró 85 litros por metro cuadrado y Miraflores DZ01, 69.7 litros por metro cuadrado. Además, la Red de estaciones convencionales de Bernal (Sechura) registró 62.3 mm, Chusís 39.6 mm, Lancones 38.6 y Tambogrande 76.9 mm.

Las fuertes lluvias causaron llanto, dolor y desesperación entre las familias piuranas, donde nuevamente cientos de familias quedaron inundadas. Muchos de ellos tuvieron que salir de casa para dormir en la calle.





ATRAPADOS

Una madre no pudo asistir a su cita médica oncológica porque quedó atrapada en su casa tras inundarse la avenida José Aguilar Santisteban, en la parte de la urbanización Ignacio Merino, en Piura.

“Soy una paciente oncológica y no puedo salir. Mira cómo estoy, por favor al gobierno regional que nos apoyen con motobombas”, dijo llorando.

En la urbanización El Chilcal el agua llegó hasta más de un metro de altura y los vecinos desde el segundo piso de las viviendas pedían a gritos motobombas y maquinaria para limpiar esta zona.

En el sector San Antonio, en el distrito de Castilla, las personas fueron rescatadas por personal de salvataje de la Policía Nacional, ya que el agua inundó las casas, dejando a varias familias atrapadas. En la avenida Irázola, un ómnibus de la empresa de transportes Guadalupe quedó atrapado con más de 15 pasajeros a bordo, siendo auxiliados por el personal de salvataje.

En el A.H La Primavera, el agua estancada producto de las lluvias ingresó hasta sus viviendas, por lo que tuvieron que poner sacos de arena. Aquí los vecinos piden motobombas para evacuar el agua al canal, de lo contrario amenazaron con romper las pistas para hacer canaletas y que esta agua discurra hasta el canal Biagio Arbulú, que se encuentra a pocos metros de la zona inundada.





CASAS COLAPSADAS

En el A.H Los Faiques, en Piura, 5 viviendas colapsaron tras las intensas lluvias, por lo que las familias Huachillo Rondoy, Huancas Puelles, Chiroque Querevalú, Astudillo Leonardo y otras familias piden el apoyo de las autoridades. En La Molina II, 31 de Enero, 13 de Noviembre, La Florida y Los Polvorines, varias viviendas terminaron por colapsar.





PUENTES

Los vecinos del sector sur de Piura, a la altura de la granja de colores, piden apoyo para que se refuerce los puentes peatonales que conecta al A.H Susana Higuchi con Señor de los Milagros y Susana Higuchi con Coscomba, el mismo que se está debilitando por las cangrejeras que han quedado producto de la torrencial lluvia. Cerca de este puente se encuentra un colegio que podría resultar dañado, perjudicando a los cientos de estudiantes.





PROTESTAN

Los pobladores del distrito de La Unión bloquearon la carretera que conecta Piura con Sechura tras exigir al gobernador regional Luis Neyra, a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y a los congresistas por Piura atenderlos, ya que también han sido perjudicados por las intensas lluvias. Ellos señalaron que no suspenderán dicha medida hasta que sean escuchados por las autoridades.

Blanca Elías Coveñas, moradora del A.H Hermanos Meléndez, es una de las personas damnificadas. La madre de cuatro pequeños se quedó en la intemperie luego de que su vivienda de material rústico colapsara. Con lágrimas, la mujer suplica atención del gobernador regional y de los congresistas.

Por su parte, Asunción Gómez Pazo pidió ayuda a las autoridades. “Al gobernador regional Luis Neyra, a los congresistas que venían a pedirnos ayuda, así nosotros ahora les pedimos a ellos que nos ayuden. El agua del desagüe y de las lluvias se han metido a mi casa y a las casas de los vecinos. El olor es insoportable. Nuestros niños se están enfermando”, sostuvo.





ALCALDE

El alcalde de Piura, Gabriel Madrid, reclamó que el gobierno central no les haya advertido sobre este fenómeno climático que se iba a presentar. Además, advirtió que en gestiones anteriores no se priorizó las obras de drenaje pluvial, cuencas ciegas y la salida al mar, lo que está generando la inundación de viviendas. “Desde el principio venimos trabajando para mitigar esta situación. Nosotros iniciamos a pesar de que el gobierno central sabía de esta situación que iba a venir, pero no se nos advirtió. Ya cuando ha venido este evento hemos empezado a actuar. El evento que ha sucedido, sobre todo en esta semana, el de ayer y antes de ayer, ha sido demasiado drástico”, precisó la autoridad edil

Asimismo, dijo que desde el Senamhi han informado que los niveles de lluvia han alcanzado a la del año 1998, “es lamentable que las obras de prevención no se realizaron en años anteriores. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha hecho colegios, pistas y veredas, pero no priorizó lo fundamental”, reclamó Madrid.