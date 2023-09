Vecinos del asentamiento Los Médanos en el distrito de Castilla siguen sufriendo por la falta de agua desde hace 20 días. Pese a que la EPS Grau se comprometió en solucionar el problema de manera provisional hasta que arreglen el pozo La Primavera, sin embargo, nadie se ha apersonado a la zona a verificar el problema.

Los vecinos ya están cansados de las idas y venidas a la EPS Grau para exigir se reponga el servicio por lo que en los próximos días de no solucionarse el problema nuevamente protestarán en la sede principal de la empresa.

“Nos engañaron. Nos dijeron que nos iban a conectar con otras redes hasta que solucionen el problema del pozo de La Primavera, que iba a venir una ingeniera hacer eso, pero han pasado cuatro días desde que nos reunimos con el gerente Marco Tulio Vargas pero nadie ha llegado”, dijo María Mejía una de las afectadas.

Pese a que la población de este sector no cuenta con el servicio, ayer personal de la entidad prestadora llegó a la zona, pero para cortar el servicio por falta de pago, por lo que los moradores tuvieron que correrlos debido a que ellos no pretenden pagar el recibo porque el problema viene desde hace meses que les dan agua por una hora y finalmente tienen que comprar el liquido elemento.

“Son unos conchudos, encima vienen a cortarnos el servicio porque no pagamos, pero no es porque nosotros no queremos pagar sino que no tenemos agua desde hace meses. Nos daban por horas, ahora desde hace 20 días no llega ni una gota”, dijo muy fastidiado otro vecino.