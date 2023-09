Vecinos de la calle Cuzco, en pleno centro de Piura, piden a la EPS Grau solucionar el problema del desabastecimiento de agua potable ya que llevan más de un mes sin este servicio. A pesar de que cisternas los abastecen con el recurso hídrico, esta no sería para el consumo humano por lo que esperan la solución inmediata.

Las decenas de familias afectadas mostraron su malestar debido a que tienen que almacenar el agua en baldes u otros recipientes con el riesgo de atentar contra su salud ante la presencia de zancudos que podrían provocar el dengue.

“Cuando no llega la cisterna tenemos que traer agua de otra calle. No tenemos agua y el recibo sigue llegando normal. Ahora nos dicen que el agua llegará en 15 días más, no es posible, además tenemos que guardar el agua en baldes”, dijo Juan Martínez.

Mientras tanto, indicaron que los ciudadanos ya están cansados de esta situación y muchos de las familias tienen que dejar de trabajar para esperar la cisterna de agua ya que no cuentan con un horario para la distribución del líquido elemento.