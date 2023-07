Una millonaria inversión en el sector agroexportador de la región Piura estaría en riesgo si se reinicia la crisis social que implica el bloqueo de carreteras a lo largo del país, como la anunciada tercera “Toma de Lima”, teniendo en cuenta que en los próximos meses se iniciará la campaña grande de mango y uva, reveló el gerente general de la Asociación de Productores Agroindustriales de Piura (APAG), Armando Rivera. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura (Camco), Javier Bereche Álvarez, dijo que el transporte de insumos para este sector estaría en riesgo si se registran bloqueos.

Ambos indican que la inestabilidad política y la crisis social a consecuencia de las manifestaciones origina que se frenen las inversiones, sobre todo en el sector agroindustrial. Más aún que se sabe que los azuzadores de la “Toma de Lima” están buscando refuerzos en el norte para generar inestabilidad.

Para el gerente general de la Asociación de Productores Agroindustriales de Piura (APAG), Armando Rivera Franco, las consecuencias por la inestabilidad política y social que se vive en el país desde diciembre del año pasado han traído grandes retrocesos en este importante sector en la región Piura.

Rivera Franco explicó que se podría cuantificar lo que está en riesgo y si se toma en cuenta que en la región Piura existen 8 mil hectáreas de cultivos de uva y cerca de 24.500 mil hectáreas de cultivo de mango.

“...si por cada hectárea de uva la inversión es de 50 mil dólares y por cada hectárea de mango es de 8 mil dólares con riego tecnificado, la inversión que está en juego es bastante considerable”, precisó Rivera Franco. Lo que estaría en riesgo serían inversiones de más de US$ 400 millones en uva y US$ 196 millones en mango , que son dos productos emblemáticos de Piura.

El gerente general de APAG agregó que también está en juego más de 50 mil puestos de trabajos directos en época de campaña de uva y mango, la cual se registra entre los meses de octubre a enero.

Rivera Franco resaltó que, por ejemplo, al cierre de la campaña del 2021, Piura se posicionó como segunda región agroexportadora, con un valor ascendente a los US$ 1,100 millones, con envíos de más de 130 productos agrarios, destacando los mangos, bananos, uvas, palta, arándanos, pimiento piquillo, café, limón, maracuyá, melón, frejoles, cacao, jengibre, fresas, quinua, entre otros; cuya temporada de cosecha va de octubre a abril.

UNA PREOCUPACIÓN LEGÍTIMA

El gerente general del APAG indicó que les preocupa los bloqueos y marchas, como la autodenominada Toma de Lima , porque colateralmente afecta la actividad agroexportadora.

“Ya hemos vivido a principio de año un movimiento similar, sin embargo en el norte no hubo mayor afectación a nivel regional, pero en esta oportunidad las cosas pueden cambiar y a nosotros nos corresponde mantener la cautela y ver qué situaciones se pueden presentar para ver las acciones correspondientes, a efecto de mitigar esto y tener como objetivo que no afecte la actividad en el norte”, precisó.

Armando Rivera recalcó que con la crisis política y social se encuentran “amenazados”.

“En la medida que no tengamos paz social, estamos siendo amenazados constantemente con paralizaciones, bloqueos, amenazas a nuestros trabajadores...lo hemos visto en La Libertad, Ica, donde quemaron buses de transporte de personal, han invadido la propiedad privada y han provocado daños cuantiosos, eso definitivamente afecta la imagen a nivel internacional y la estabilidad como empresa, pues no se puede ser sostenibles con un escenario así, ni tampoco podemos ser competitivos porque no somos sostenidos”, subrayó Rivera.

El gerente general de APAG indicó que tras los últimos bloqueos que se registraron en el país, afortunadamente las campañas grandes de los productos de agroexportación, como de uva y mango, ya habían concluido y por lo tanto no tuvieron afectación.

“No hubo mayor impacto, pero este tipo de situación afecta la cadena de operaciones logística y hay que mediarlo con bastante cuidado y ver con bastante cautela lo que se viene porque ya vamos a empezar una campaña de mango y uva y, definitivamente, vemos que el clima de inestabilidad existe...es un año bastante complicado, esta inestabilidad política afecta la sostenibilidad que deben tener las empresas agroindustriales”, puntualizó Rivera.

Subrayó que de cada 4 piuranos, uno vive directa e indirectamente de la agricultura.

“Afectación habrá definitivamente porque hay una cadena de logística importante como transportistas, profesionales, proveedores, entre otros”, dijo.

LA AGROEXPORTACIÓN SE PERJUDICARÁ

El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, Javier Bereche Álvarez, indicó que si se registran bloqueos y marchas en las principales carreteras del país, perjudicará la agroexportación en relación al transporte de insumos y suministros.

“Perjudicaría en todo lo que es el transporte de insumos, cadena de suministros si tienen que traer componentes, materia prima, traer de norte a sur, de sur a norte, de centro a norte, afectaría, encarecería y generaría una inflación temporal en tando dure el bloqueo de carreteras, esperemos que en Piura no existan paralizaciones de este tipo que pueda poner en riesgo la actividad productiva.

Reiteró que en la región Piura se empezará la campaña grande en el sector agroexportación.

“Estamos empezando la campaña grande de Piura de productos como mango y uva, los cuales son productos bandera, donde se genera la mayor cantidad de productos que exportamos y eso hay que cuidar porque genera muchísimo trabajo para los piuranos”, finalizó Bereche.