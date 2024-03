Ante la inseguridad que sigue atacando a los piuranos, la Contraloría General advirtió que el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec) no propuso ante la municipalidad de Veintiséis de Octubre la aprobación de programas y proyectos de seguridad ciudadana. Además, este distrito no cuenta con centro de videovigilancia, radiocomunicación y telecomunicaciones, lo que implica no poder atender los casos delictivos al instante.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control N° 003-2024-OCI/6042-SVC, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la municipalidad de Veintiséis de Octubre advirtió que de la visita realizada por la comisión de control el pasado 8 de febrero de 2024, a las instalaciones de la Gerencia de Seguridad Ciudadana con la finalidad de conocer si el Codisec propuso ante la comuna la aprobación de programas y proyectos de seguridad ciudadana durante el 2023, confirmaron que no se hizo sino solo se ha cumplido con la presentación del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2024-2027, que fue aprobado el 23 de diciembre de 2023.

Además, constataron que el Codisec tampoco articuló con las secretarías técnicas del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) y el Comité Nacional de Seguridad Ciudadana (Conesec) para recibir asistencia técnica descentralizada.

Asimismo, el órgano de control señaló que, pese a que los actos delictivos en este distrito son constantes, la entidad no cuenta con un centro de Videovigilancia, Radiocomunicación y Telecomunicaciones, lo que no permite el monitoreo permanente del sistema de seguridad ciudadana.

Esta situación afecta a más de 201 mil habitantes en este distrito, que se encuentran inseguros, ya que es importante contar con un sistema de videovigilancia por ser una herramienta crucial para garantizar la seguridad pública y el desarrollo de las ciudades.

La instalación de cámaras en puntos estratégicos ayudará en la identificación, arresto y condena de los delincuentes, ya que los policías y personal de Serenazgo podrán atender de manera rápida estos actos delictivos.

Finalmente, Contraloría señaló que el Codisec tampoco promovió la conformación de juntas vecinales, lo que limita la participación de la población en el fortalecimiento de la seguridad en este distrito.