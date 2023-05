A pesar que la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, anunció que tienen “controlado el problema (del dengue)” en Sullana, la situación es muy crítica, ya que una niña de 3 añitos de edad viene luchando por su vida en el Hospital de Apoyo II-2, donde se van registrando 2 fallecidos y 33 pacientes permanecen graves y los médicos se han quejado porque el Gobierno no los ha incluido para otorgarles presupuesto contra este mal.





APOYO DEL GOBIERNO

El médico infectólogo Luis Espinoza Venegas, coordinador de la Unidad de Vigilancia Clínica - Dengue (UVICLIN), explicó que el estado de la menor es muy delicado y que los galenos de las diversas especialidades vienen atendiéndola en el nosocomio.

“Tenemos una niña de 3 añitos que está mal. Su estado es muy crítico. Estamos haciendo los esfuerzos con (médicos) de Pediatría, Hematología, Cirugía Pediátrica, Radiología y otros. En un momento pedimos una cama (UCI pediátrica) a nivel nacional, pero está muy inestable. No es conveniente moverla por el momento. Pero la estamos luchando con lo que tenemos acá”, dijo Espinoza.

Aunque se quejó de la falta de apoyo del Gobierno Nacional al Hospital II-2 de Sullana para afrontar el dengue. “Pero mientras no tengamos el apoyo de los niveles superiores que les corresponde, nuestros niños son los que tienen el mayor riesgo de fallecer. (Si no hay apoyo del gobierno) No vamos a poder responder. Hacemos el llamado a las autoridades para que nos asignen (presupuesto), ya que hemos hecho todo lo que se debería hacer (para que sean incluidos)”, indicó.

Aproximadamente un millón de habitantes quedarán sin una consulta externa ante suspensión de atenciones. Las reprogramaciones se realizarán en los próximos días.

En lo que va del año, 222 pacientes han sido atendidos por dengue, de los cuales hay 2 fallecidos. Cuentan 33 camas con mosquiteros e implementarán 12 camas más.