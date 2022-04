Próximos a cumplir cuatro años del inicio de la “Rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado del casco urbano del distrito de La Unión”, los pobladores siguen esperando por este proyecto. Mientras tanto, la Contraloría sigue observando la obra, cuya inversión empezó con un presupuesto de S/ 26′318,842. Actualmente, la obra está a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).





Observaciones

El informe de Control Simultáneo 014-2022-OCI/5303-SCC de la Contraloría, realizado en base a la inspección técnica realizada los días 29, 30 y 31 de marzo de 2022, precisó que falta certificación presupuestal por parte de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARCC), que permita ejecutar la prestación adicional de la obra del reservorio elevado.

Para continuar con los trabajos, el director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) aprobó un presupuesto de S/ 2′826,893, incluyendo gastos generales y utilidad e IGV, con una incidencia de 10.74% del monto de contrato original y una incidencia acumulada de 24,781%, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios, sin embargo, la obra se encuentra paralizada.

La Contraloría alertó que, además, hay trabajos inconclusos de redes de alcantarillado correspondiente a contratos anteriores, que no permiten interconectar las redes antiguas con las nuevas, imposibilitando su culminación y puesta en operación, situación que genera retrasos en el cumplimiento de la obra.

Asimismo, hay un deficiente sistema de evacuación de las aguas servidas de redes de alcantarillado del contrato anterior, que también generan retrasos en la culminación de la meta de la prestación adicional de obra N ° 02; que consistente en los trabajos de las calles Ciro Alegría, San José, Calle Callao, Calle Lambayeque, y otras.

MOLESTIA. El dirigente de la Sociedad Civil Organizada de La Unión, Carlos Pingo Bayona, dijo que este problema lleva años y las autoridades no hacen nada por sacar adelante este proyecto.

“Ya no solo es un tema mediático, sino estresante y frustrante, ya que las autoridades locales como el alcalde de La Unión, provincial y región, no mueven ni un dedo para sacarlo adelante. El reinicio de trabajos se dio, pero, lamentablemente, no con la técnica mínima necesaria para asegurar un trabajo de calidad. El expediente estuvo mal hecho, adicionales dentro de adicionales, profesionales que aún no pagan los delitos de corrupción, pues siguen buscando los mecanismos para esquivar el juicio. Un congresista metido en este proyecto infestado de corrupción”, señaló Bayona.





Vivienda

Por su parte, voceros del Ministerio de Vivienda explicaron que las observaciones presentadas por la Contraloría están en proceso de levantamiento. Con respecto a la falta de certificación presupuestal, indicaron que la solicitud de financiamiento ante la ARCC de los mayores metrados ejecutados, se encuentra en trámite, lo cual es necesario para presentar la solicitud de la autorización previa para la ejecución y pago del adicional.





ARCC