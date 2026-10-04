Una incidencia se registró esta mañana en la IE Complejo La Alborada, donde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recién realizaba la entrega del material electoral, pese a que la jornada de votación estaba prevista para comenzar a las 7:00 de la mañana.

La demora generó retraso en el inicio de la atención a los electores que acudieron a este local para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Hasta las 7:13 de la mañana, los ciudadanos permanecían a la espera de la entrega del material para poder iniciar las votaciones.

Mientras tanto, en la oficina central del Reniec en Piura, decenas de ciudadanos permanecían a la espera de recoger sus DNI para poder dirigirse posteriormente a sus locales de votación.

Reniec informó que este domingo atenderá únicamente para la entrega de documentos desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Los ciudadanos que tengan pendiente recoger su DNI podrán hacerlo durante ese horario.

Asimismo, se recuerda que el DNI es el documento utilizado para ejercer el voto. Para esta jornada también se permite sufragar con el DNI vencido y con el DNI amarillo correspondiente a menores de edad, de acuerdo con las disposiciones electorales vigentes.