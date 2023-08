Un incendio dejó un padre de familia con quemaduras de tercer grado en el cuerpo luego de salvar a uno de sus hijos. El hecho se registró el viernes en horas de la noche en el caserío San Jacinto en La Legua. El fuego consumió toda su vivienda que era de material rústico, al parecer, una vela provocó el siniestro.

La víctima identificada como Rodolfo Girón Ancajima fue trasladado hasta el hospital Santa Rosa donde viene siendo atendido. Mientras tanto, Socorro More, esposa del herido informó que uno de sus hijos se encontraba durmiendo por lo que su papá se metió para sacarlo después que ya había sacado a sus demás hijos.

“Mi hijo estaba dormido y se metió para salvarlo (llora). Necesito que nos ayuden, más por mi esposo que se ha quemado y está en el hospital. No tenemos nada. No tenemos luz y utilizábamos una vela eso creo se cayó y se prendió todo muy rápido”, dijo Socorro More.

Tras conocer el hecho, el alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orue, dispuso el envío de ayuda humanitaria para la familia damnificada en el distrito de Catacaos. Entregó 38 planchas de calaminas, clavos, ocho frazadas, ocho camas, ocho colchones, vasos, platos, 14 planchas de triplay, ocho kits de aseo, entre otros bienes.