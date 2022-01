La ola de asaltos que se ha registrado en la región Piura en lo que va del año mantiene en vilo a la población, debido a la pasividad de las autoridades para poder combatir la delincuencia, a pesar del llamado “Plan 100 días” que fue lanzado en el mes de diciembre del 2021.





PEDIDO URGENTE

Para el exjefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura y actual consejero regional, comandante PNP en retiro, Alfonso Llanos Flores, son los alcaldes de las provincias los que deben ponerse a trabajar y pedir formalmente al ministro del Interior, Avelino Guillén, la declaratoria de emergencia de la región Piura y, en caso de no aceptar el pedido, podría ser denunciado penalmente por abandonar al país ante la delincuencia.

“Las autoridades locales, o sea, los señores alcaldes (de la región), deben organizarse y formular un pedido, a través de sus concejos, para que, de manera unánime, se establezca la necesidad de declarar en emergencia por el tema de inseguridad ciudadana, tanto a Piura, como a Sullana y a toda la región en su conjunto”, explicó Llanos en diálogo con Correo.

Dijo que a la medida que los alcaldes solo hagan declaraciones y no extiendan un pedido en las sesiones de concejo, el ministro del Interior no va a tener la presión de las autoridades que representan a los cientos de pobladores, ya que explicó que el problema no es un tema de pedir, sino de exigir la declaratoria de emergencia para Piura de forma urgente.

Aunque indicó que si no les hacen caso con el pedido formal, podrán tomar otras acciones legales contra el titular de la cartera del Interior, Avelino Guillén, que sería denunciarlo penalmente.

“Si no les hacen caso (a los alcaldes con el pedido de declaratoria de emergencia), entonces vendría la segunda instancia que es denunciar penalmente al ministro (Guillén) por tener en abandono y peligro a la población, pese a que le han hecho de su conocimiento por acuerdos de concejos regionales y específicamente locales”, añadió el exjefe del Divincri ante la actual preocupación de la ciudadanía por el alto índice de hechos delictivos.

Pidió a los alcaldes que, en vez de criticar, hagan gestión urgente con el requerimiento de la declaratoria de emergencia, ya que dijo que pedir la cabeza del ministro para que venga otro, no va cambiar algo esta situación.

“A los alcaldes (de la región) les pido que reflexionen y se puedan unir, y a través de sus concejos, emitir dicho pedido en conjunto y la remitan urgente al ministro (del Interior), ya que con esta herramienta legal, el pedido se convierte en una exigencia”, enfatizó el consejero Alfonso Llanos.

sicariato en OBRAS. En tanto, el alcalde Sullana, Power Saldaña Sánchez, indicó que sostuvo una reunión con el ministro del Interior, Avelino Guillén, y dijo que se comprometió a llegar a Sullana para comprobar in situ la realidad.

Además, indicó que le recalcó al titular del Interior que es necesario que se refuercen las unidades de Obras Civiles y de Inteligencia de la Policía, con el objetivo de reducir los casos de sicariato que se han registrado por la ejecución de obras millonarias.

Añadió que en los próximos meses continuarán ejecutando obras importantes como la PTAP, el sistema de drenaje Pluvial, la Av. Buenos Aires, entre otras, y eso atrae a las bandas organizadas.