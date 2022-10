En un violento triple choque de vehículos, un chofer de nacionalidad ecuatoriana murió calcinado cuando se trasladaba por la carretera Panamericana Norte en la vía Piura a Chiclayo, en el distrito de Bernal, en Piura.

Fatídico

Ocurrió aproximadamente a las 6:00 de la mañana de ayer a la altura del kilómetro 955, cerca del caserío Chutuque, cuando un tráiler D4D-788 que iba con cargamento de fierro habría estado estacionado a un lado de la carretera.

Detrás del vehículo iba una cámara frigorífica TBT-925 que al verlo decidió esquivarla y quedó volteada y metida en una canaleta.

Mientras que más atrás, otro tráiler (IAA-1440) que iba cargado con mercadería colisionó violentamente contra el primer vehículo e hizo que se incendien rápidamente, muriendo dentro de la cabina el conductor de nacionalidad ecuatoriana identificado como Anller Hipólito Casarez Morales (60).

Además, resultaron heridos cinco personas más, entre ellos los choferes de los otros vehículos, pero sin gravedad.

Tras el accidente, el conductor de la cámara frigorífica identificado como Pedro Luis Infante Vilela explicó que “yo vengo en la cámara. Hay un semi tráiler parado ahí, el que está en medio. No le da para frenar y me mete el carro. Al momento que me mete el carro, me ha tirado a la canaleta y es lo que yo me caigo y me meto a la canaleta, y se empotra atrás el vehículo que viene.

Los bomberos de las Compañías de Piura y del distrito de Catacaos llegaron al lugar para poder apagar las llamas de los vehículos que duraron varios minutos y causó gran alarma en los transportistas que circulaban por la zona.

Incluso, ante esto, la Policía tuvo que bloquear la vía en un gran tramo de varios kilómetros y por buen tiempo, como medida de precaución ante las llamas de los carros, mientras que los heridos fueron reportados sin complicaciones, según se conoció.