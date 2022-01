Una larga cola se registró en el exterior de un centro comercial mayorista de Piura donde la gente llegaba en sus vehículos para comprar cerveza, pese a que están prohibidas las reuniones sociales por los casos de COVID-19 en la región, sin embargo, la gente sigue sin respetar las normas sanitarias.

Largas colas

Pese a que el gobierno central prohibió las celebraciones y reuniones sociales por fin de año, además de la venta y consumo de bebidas alcohólicas por la pandemia del coronavirus, decenas de personas, entre bodegueros, desde hace días llegaron en sus vehículos con gran cantidad de cajas y botellas de cerveza para comprar en este establecimiento.

Las largas colas se observaron desde la entrada del local hasta la avenida Sánchez Cerro, que por horas esperaban ingresar para comprar las bebidas alcohólicas. Mototaxis, taxis y hasta minivans formaban las largas colas para comprar la cerveza.

Mientras tanto, en los vacunatorios ubicados en Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, se observó poca afluencia de público, quienes aplicaban la primera, segunda y hasta la vacuna de refuerzo, pero no muchos asistieron.

Algunos piuranos criticaron a estas personas por no acatar las normas sanitarias para evitar una probable tercera ola y sobre todo por respeto a las familias que han perdido a sus seres queridos y otros que vienen sufriendo por la enfermedad que ya ha dejado miles de muertos y contagiados desde su inicio de la pandemia.

“Esto incentiva a que la población se reúna, así sea en sus casas llega gente de otro lado, y encima que los casos de la nueva variante (ómicron) es más contagiosa, no sé qué pueda pasar de aquí a unas semanas, no respetan el dolor de otros y ya veremos pues que los hospitales no se den abasto”, dijo la madre de familia Magaly Alva.

No obstante, ningún efectivo policial ni personal de fiscalización municipal se notó en estas avenidas lo cual también impedían el libre tránsito ya que las colas se formaban en toda la avenida Sánchez Cerro.