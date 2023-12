Un grupo de familiares, amigos y compatriotas de la joven venezolana Margaret Daniela Hernández Torres (34 años) realizaron una marcha por las calles de Piura y protestaron al exterior de la Corte de Justicia para exigir celeridad en la investigación por su asesinato en manos de un policía, quien actualmente se encuentra como no habido.

Los protestantes portaban globos de color blanco y rosado y llevaban pancartas diciendo “Justicia para Daniela, policía asesino”.

Elos exigieron la inmediata captura del suboficial PNP de tercera Cristhian Córdova Bermeo, quien sería el autor del disparo que acabó con la joven madre de familia.

“Pedimos que capturen al policía asesino. No existía razón alguna para quitarle la vida a mi hija. No hay justicia, solo eso pedimos. El policía llegó a mi casa con la intención de matarla. A las 4:30 de la tarde se la llevó de mi casa y más o menos a las 6 de la tarde me la mató en el hotel”, dijo el padre de la joven, Alejandro Hernández Segura.

Los familiares criticaron que hasta el momento la Policía no captura al presunto asesino, por un aparente espíritu de cuerpo.

“Que se entere Piura que una mujer venezolana ha sido asesinada por un policía peruano. Estamos pidiendo justicia por Daniela, ha dejado a sus bebés solos, a su madre y padre sumidos en un inmenso dolor. Exigimos justicia”, indicaron los manifestantes.

Correo también obtuvo el video donde se observa al policía escapando de la escena del crimen. Se espera que las autoridades hagan algo para detenerlo.