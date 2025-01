Para eliminar huevos, larvas, pupas y al zancudo que transmite el dengue, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura, a través de la Dirección de Intervención Sanitaria Integral (Deisi), ha contratado un total de 535 inspectores de salud, que permitirán fortalecer las acciones de prevención y control larvario en la región.

De estos, 119 inspectores se desplegarán en la Sub Región Morropón-Huancabamba, 200 en la Sub Región Luciano Castillo Colonna, y 216 en la Sub Región Piura-Sechura.

El personal será capacitado los días 23 y 24 de enero en temas fundamentales como estrategias de abordaje para promover cambios de conducta en la prevención del dengue, identificación de casos febriles y control de vectores, con el objetivo de mejorar la intervención durante las visitas domiciliarias.

“Durante las intervenciones los inspectores sanitarios inspeccionarán los recipientes donde las familias almacenan agua, aplicarán el larvicida piriproxifen, un producto aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que elimina las larvas del zancudo”, indicó el director regional de Salud, Manuel Girón Martínez.

Además, brindarán recomendaciones para reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda, el uso de flores artificiales, eliminar los recipientes en desuso, lavar, escobillar y tapar los recipientes donde almacena el agua, uso de repelente y ropa que cubra la mayor parte de la piel.

Finalmente, el titular regional de Salud hizo un llamado a la población piurana para colaborar con estas medidas preventivas y permitir el ingreso de los inspectores a sus hogares durante las visitas programadas. “La lucha contra el dengue es una responsabilidad compartida”, mencionó.