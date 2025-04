En el 2024, la región Piura registró 5.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, la séptima tasa más alta del país, según datos del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) consignados por ComexPerú. Este resultado significó un incremento de 4.3 homicidios respecto al 2019, antes de la pandemia del coronavirus, cuando el departamento reportó 1.1 casos de este tipo por cada 100 mil habitantes.

El año pasado, Piura fue superado por Madre de Dios, con 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes; Tumbes, con 14.8. “Estas cifras han mellado la confianza y la percepción de los peruanos. Según el INEI, para el semestre julio-diciembre de 2024, el 45% de la población colocaba a la delincuencia como uno de los principales problemas del país, solo por detrás de la corrupción”, refirió ComexPerú.

Al respecto, el exjefe de la Región Policial de Piura, coronel en retiro PNP Máximo Vargas Hugo, señaló que la única forma de capturar a las organizaciones criminales es con inteligencia policial.

“No hay otra forma, porque una organización criminal no lo vas a encontrar en un operativo de cantina, de control de identidad, no lo vas a encontrar manejando en estado de ebriedad o vendiendo ketes en la esquina, a esas organizaciones hay que identificarlas con inteligencia. La prevención es importante, y ayuda, pero con inteligencia es el arma fundamental que tiene la policía para atacar las organizaciones criminales.Los índices de sicariato e inseguridad se han disparado no solo en Piura, sino en el país”, dijo.