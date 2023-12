El decano del Colegio de Profesores de Piura, César Rivera, reclamó al gobierno regional por falta de pagos a los maestros jubilados y cesantes de la región, ya que debieron depositarles desde el 15 de diciembre, pero a la fecha no se les ha abonado.

César Rivera lamentó la situación en la que se encuentran los miles de maestros jubilados y cesantes, quienes mensualmente esperan sus depósitos, pero han pasado cinco días de la fecha de pago y sus cuentas no registran ninguno de estos pagos.

“Estoy muy preocupado e incómodo, en la región Piura hay muchos maestros jubilados y cesantes ancianitos que tienen que hacer colas en los bancos y no es justo que desde el 15 que les debieron haber pagado y hasta la fecha no hay la transferencia. Es una falta de respeto”, dijo Rivera.

Explicó que el gobierno regional, en el área de Presupuesto, ha pedido los recursos al Gobierno Central para el pago de los miles de docentes, pero no tienen respuesta. Es así que también ha solicitado al GORE haga uso de sus saldos presupuestales, pero tampoco quieren, ya que indican que no pueden utilizar el dinero de otra partida para estos pagos.

VER MÁS: Allanan las viviendas de exgobernadores regionales de Piura

“Hay una gran preocupación en la región Piura. No sé si en otras regiones será lo mismo, pero específicamente Piura no hay la transferencia para los pagos de los maestros jubilados y cesantes. Maestros que han dado toda su vida al servicio de la educación y no están recibiendo sus pagos. Yo abogo por estos maestros que esperan la transferencia a pocos días de las fiestas de fin de año”, advirtió.

Ante esta situación, el decano anunció que si hasta el 20 de diciembre el gobierno regional no ha depositado a los docentes jubilados saldrán a protestar en el gobierno regional a fin de que las autoridades regionales se comprometan a hacer la transferencia que por derechos le corresponde a este grupo de maestros que han servido a la región.

De otro lado, señaló que también hay una preocupación para el pago del día 20 a los miles de maestros contratados, ya que al no haber presupuesto no se estaría pagando este mes o al menos no habrá fecha de pago.

“Si no les pagan a nuestros maestros jubilados, menos nos van a pagar a nosotros, entonces están advertidos”, dijo Rivera.