Debido al incremento que se ha dado en el precio del combustible, el gremio de transporte pesado evalúa elevar el costo del flete, lo que impactaría directamente en el valor de la canasta básica de alimentos.





COMBUSTIBLE

Según la lista de precios de combustible con impuestos publicado por Petroperú para la planta de Talara, entre el 3 y el 10 de marzo, el gasohol de 95 subió de S/ 16.8136 a S/ 18.9036, el de 90 pasó de S/ 16.4785 a S/ 18.4410, mientras que el de 84 aumentó de S/ 16.0395 a S/ 18.1295. Es decir, el costo de la gasolina subió más de S/ 2.00.

No obstante, los precios varían para la ciudad de Piura, zona donde se paga aún más por el carburante. El gasohol de 95 subió de S/ 17.0175 a S/ 19.1075, el de 90 pasó de S/ 16.6824 a S/ 18.6449 y el de 94 se incrementó de S/ 16.2689 a S/ 18.3589.

En algunos grifos de la ciudad, como el grifo Daniel, el gasohol de 95 está a S/ 21.19, el de 90 a S/ 20.19 y el de 84 a S/ 19.39; mientras que en otros, el de 95 alcanza los S/ 21.80 y el de 90 a S/ 20.65.

Ante el ajuste al precio de los combustibles, los transportistas evalúan varias acciones para que este incremento no afecte sus labores y al consumidor final. No obstante, evalúan acatar un paro el 28 de marzo y aumentar el costo del flete para todo tipo de productos.

El representante del gremio de transporte pesado, Rolando Periche, dijo que, aunque el costo del combustible y los peajes han variado, aún mantienen el valor de los fletes.

No obstante, con la última alza del combustible, esta situación es insostenible, por lo que se reunirán con los gremios de otras regiones para determinar qué acciones acatarán en los siguientes días. “El combustible va a llegar a S/ 20, pero el flete sigue siendo el mismo, de un momento a otro sube el precio, sabemos del tema internacional, pero el Gobierno no toma cartas en el asunto. A parte tenemos problemas de peaje, también están subiendo, otro problema es la reserva de carga que no se está brindando a los transportistas locales. En la ciudad de Paita tenemos transporte de carga, pero las concesionarias están trayendo de otras regiones. Va a aumentar el flete, y claro que perjudica a todos, pero en dos años y medio tenemos un aumento de más del 100%, ha subido (la gasolina) de S/ 9 a casi S/ 20″, puntualizó.

Para el docente de la Universidad de Piura (UDEP), Guillermo Dulanto, el impacto inmediato del alza del combustible será en la canasta básica de alimentos, y los sectores más afectados serán los C y D, quienes destinan mayor porcentaje de su ingreso a los alimentos.