Un choque frontal entre un ómnibus de la empresa de transportes EPPO y un automóvil particular dejó como saldo un conductor fallecido. La tragedia ocurrió la mañana de ayer domingo en el kilómetro 61 de la carretera Piura-Talara, a la altura del caserío Santa Lucía, donde la víctima quedó atrapada entre los fierros retorcidos de su vehículo. En otro caso, un extranjero también falleció producto de un despiste de una moto en Talara.

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El choque del ómnibus se registró a las 07:15 de la mañana de ayer. El vehículo menor, un auto Kia modelo Rio de placa BDN-541, era conducido por Miguel Cumpa Azabache, un ciudadano de Chiclayo que se desplazaba con dirección a la ciudad de Piura.

Según las investigaciones preliminares, la víctima habría intentado adelantar a otra unidad, invadiendo el carril contrario, por donde circulaba el ómnibus de la empresa EPPO de placa P4A-518, conducido por César Augusto Condolo Castro (46), quien cubría la ruta Piura-Máncora.

Debido a la violencia del impacto, Cumpa Azabache quedó aprisionado por la carrocería y, a pesar de los esfuerzos de los cuerpos de auxilio por rescatarlo, falleció de manera instantánea en el lugar de los hechos.

Los efectivos de la comisaría de Negritos llegaron a la escena del accidente para iniciar las diligencias correspondientes. Asimismo, se intervino al chofer de la empresa EPPO, quien quedó bajo custodia policial a fin de esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades.

De otro lado, el despiste de una motocicleta tiñó de sangre la vía Talara-Negritos, donde un joven de nacionalidad extranjera, identificado como Carlos Eduardo Tobar L. (24 años), perdió la vida tras caer a un profundo abismo.

Según testigos, la víctima se desplazaba a bordo de su motocicleta de placa 6775-LP, cuando perdió el control de la unidad e impactó violentamente contra un poste. El fuerte choque provocó que el joven saliera despedido hacia el barranco, causándole la muerte de forma .