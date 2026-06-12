Luego de un trabajo de campo e inteligencia, se presume que los integrantes de la peligrosa banda delincuencial “Los Augusto”, serían los autores materiales del crimen del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle. Aún falta que lleguen con certeza a los autores intelectuales.

De acuerdo con el expediente N° 03237-2026-1-2001-JR-PE-02, parte del Equipo Especial de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura obtuvo información relevante relacionada a la muerte del burgomaestre de Veintiséis de Octubre.

Según la información policial, existe un grupo de personas lideradas por César Augusto S.C., alias “La Muerte”, quien sería integrante y cabecilla de la banda criminal “Los Augusto”, quienes tendrían la hegemonía de poder en la ciudad de Piura y Sullana, en las obras de pavimentación de veredas, pistas y losas deportivas, así como la venta de droga, proxenetismo, robo y sicariato.

De acuerdo con el trabajo de inteligencia realizado por el personal especializado de la Divincri, dichos integrantes de esta peligrosa banda habrían participado en la muerte del burgomaestre Víctor Hugo Febre Calle, ocurrido el pasado 21 de mayo del presente año.

“...dichos integrantes de esta banda delincuencial habrían participado en la muerte de Víctor Hugo Febre Calle, alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, como Jhon Darwin Ponce Torres, alias “La Pájara”, y otros en proceso de identificación”, se lee en el documento judicial.

Precisamente, Ponce Torres actualmente se encuentra en el penal de Piura con prisión preventiva, como presunto implicado en el crimen del alcalde, pues sería la persona que trasladó al supuesto sicario, tal como lo confirma el Dictamen Pericial Dactiloscópico N° 004-2026, que identificó plenamente una huella dactilar de esta persona en el tanque de combustible de la motocicleta negra de placa 5622-RM que “habría sido utilizada para asesinar al alcalde de Veintiséis de Octubre”.

Agrega, la información obtenida por la policía, que el mismo día (21 de mayo) que fue asesinado el alcalde de Veintiséis de Octubre, se observó a “La Pájara” caminar por el asentamiento humano San Sebastián.

“...cuando se encontraba transitando por el sector San Sebastián del distrito Veintiséis de Octubre, en la fecha en que ocurrió este homicidio, vio transitar a “La Pájara”, a quien conoce, ya que purgó condena con un primo en el penal de Río Seco Piura. Ese día conducía una moto lineal de color oscura y llevaba como copiloto a otro sujeto, que seguían a una camioneta negra y ve más adelante que se produjo una balacera y al correr al lugar, escuchó que decían asesinaron a Víctor Hugo Febre Calle, alcalde distrital de Veintiséis de Octubre”, reveló una fuerte confidencial al Equipo Especial de la Divincri de Piura.

Asimismo, personal de pesquisas de la División de Investigación de Homicidios (Dirincri) de Lima, se entrevistó con testigos sobre lo ocurrido con el burgomaestre y personal allegado a la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre. Ellos precisaron que Febre Calle habría tenido “problemas internos y externos, por la condición de diferentes obras que se vienen ejecutando en dicho distrito”.

La policía obtuvo información fehaciente de una fuente humana, que entregó pruebas de que “La Muerte”, quien sería el sicario que acabó con la vida de Febre Calle, estuvo escondido en una vivienda en el sector 7 del asentamiento Nueva Esperanza.

“Es de precisar que, mediante fuente humana, quien en salvaguarda de su integridad y de su familia, facilitó la entrega, mediante una captura de pantalla que señala: Sullanero “La Mmuerte” lo hospeda “Pocholo”, en Nueva Esperanza, sector 7”.

Subrayó, que “Pochola”, el día en que se perpetró el asesinato del alcalde, habría ocultado al presunto sicario en su domicilio, desde donde este habría salido momentos antes de ejecutar el crimen.