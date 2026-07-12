El inicio de la temporada de avistamiento de ballenas en el litoral norte estuvo marcado por un inusual incidente registrado la mañana de ayer frente a las costas de Talara. Una ballena impactó contra una embarcación en la que tres pescadores realizaban sus faenas, provocando que la nave terminara volteada en el mar.

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Como consecuencia del fuerte choque, los tres ocupantes cayeron al agua, generando momentos de gran tensión. Afortunadamente, otros pescadores que navegaban en embarcaciones cercanas acudieron en su auxilio. Los hombres de mar fueron rescatados y puestos a salvo sin presentar lesiones de gravedad.

El hecho quedó solo en un gran susto, aunque evidenció los riesgos que pueden presentarse durante la presencia de cetáceos en la zona. Cabe decir que el incidente se produjo en la antesala de la inauguración oficial de la temporada de avistamiento de ballenas, programada para hoy domingo 12 de julio en el distrito de Los Órganos, uno de los principales destinos turísticos del norte del país para observar a estos imponentes mamíferos marinos.

Cada año, la llegada de las ballenas jorobadas -que viajan desde la Antártida en busca de aguas cálidas para aparearse- atrae a cientos de visitantes nacionales y extranjeros.

Tras lo ocurrido, se recordó la importancia de reforzar las medidas de seguridad durante las actividades en el mar, tanto para las embarcaciones pesqueras como para las dedicadas al turismo, y mantener una distancia prudente de las ballenas.