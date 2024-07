Obras para el sector agrícola, salud, saneamiento y otros, esperan que sean anunciados por la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el mensaje de la Nación; el decano del Colegio de Ingenieros de Piura, la presidenta de la Federación Médica y el presidente de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura.

Macario Silva Vílchez, presidente de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, y además presidente de las Juntas de Piura y Tumbes, dijo que recuperación del reservorio Poechos, la renovación del sistema regional de riego y el proyecto Alto Piura, no pueden estar fuera del mensaje presidencial.

Subrayó que en su sector se encuentran “muy preocupado por el poco apoyo que venimos recibiendo. Los créditos agrarios en Agrobanco no son oportunos, ni flexibles, y no hay una política de Gobierno que ayude a cambiar esta situación. Hay muchos proyectos pendientes en el sector desde la ARCC ahora ANIN, y no se avanzan en desmedro de nuestra producción”, comentó.

El dirigente dijo esperar que este 28 de julio, la presidenta tenga anuncios claros y realistas sobre proyectos como la intervención y recuperación del reservorio Poechos que impacta en la vida regional de Piura. “Poechos sigue siendo una preocupación general de los piuranos y no se hace un anuncio concreto sobre su intervención. No hay acciones, no se empieza los reservorios satélites como Samán y Chipillico que son claves para recuperar Poechos. Se tiene además que mejorar y renovar el sistema de riego de los valles Chira y Piura, pues la infraestructura ya cumplió su ciclo de vida con 50 años de utilidad, y hay que mejorar toda la infraestructura”, apuntó.

A su turno, el decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Hermer Alzamora Román, espera anuncios en tres ejes importantes: Seguridad, agua y saneamiento y salud.

“Para el país y Piura urge una propuesta contra la inseguridad ciudadana. En el tema del agua es necesario asegurar fuentes de agua como es el caso del reservorio de Poechos y se ejecuten otras obras. Construir plantas de tratamiento porque las que hay no se abastecen y otras están malogradas, cambio de redes de alcantarillado pues a diario vemos colapsos de desagües”, explicó Alzamora.

El decano subrayó la importancia del construir el Hospital de Alta Complejidad y continuar con las obras de los hospitales estratégicos.

Precisamente, la presidenta de la Federación Médica de Piura, María Lupú, espera el anuncio y concretización del Hospital de Alta Complejidad.

“En Trujillo se construirá otro Hospital de Alta Complejidad y acá más de 2 millones de personas esperan por uno”, precisó Lupú.

Finalmente, acotó que exigen el aumento del PBI en 8% al sector salud, nombramientos al 100%, ascensos por años de servicios, pagos de deudas pendientes que se registran desde la pandemia de la COVID-19 a los profesionales de la salud.