Mildred Camacho aún sigue conmocionada por el nombramiento de Robert Prevost como nuevo papa y de cómo su historia como ahijada del sumo pontífice ha dado la vuelta alrededor del mundo.

Incluso en el Día de la Madre, ella se da el tiempo de recibir a los diferentes medios de comunicación en su casa ubicada en Chulucanas, ciudad que acogió a León XIV en su primera visita al Perú en 1985.

Ella revela que el nombre de Mildred viene con una carga emocional muy fuerte para Robert Prevost, ya que por ese momento había fallecido la mamá del sumo pontífice y en memoria a ella, su papá Héctor Camacho decidió llamar así a su hija, ante lo cual León XIV aceptó como mucha alegría.

“La intención era rendirle un poco de tributo. Para mi, conociendo aun más la historia de fondo, tiene una carga emocional muy fuerte. Fue a raíz de esto que también le propone ser mi padrino y él aceptó feliz”.

Mildred también deja en claro que su admiración y respeto hacia su padrino Robert Prevost no es reciente, sino que data de hace muchos años.

“Cuando tienes un padrino que trabaja con los papas y que un día ya, cuando tienes un poco más de conciencia, veas una carta por correo donde te manda fotos con el Papa Juan Pablo II o dentro de la Capilla Sixtina, te causa mucho impacto. Esta admiración la tengo de años. Por eso, cada vez que tenía la oportunidad de verlo, sentía un gran respeto”, dice a la Agencia Andina.

A pesar de tener una agenda ocupada debido a sus misiones, Mildred comenta que siempre ha mantenido el contacto con León XIV, ya sea por correos electrónicos o visitándolo después de algún evento programado en el país.

Mildred Camacho recuerda que hubo un evento en la Iglesia San Agustín en Lima, donde se produjo una gran congregación de jóvenes de distintas partes del mundo y el hecho de ver que mucha gente se quería reunir con él, le producía nervios puesto que el respeto que sentía hacia él la paralizaba.

“Es tanto mi respeto que nunca he tenido ese relajo de explayarme tanto, siempre es como que lo veo y dijo ‘Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?’ Me reprimo bastante con él. Imagínate ver a una persona que tú admiras, no un famoso, sino alguien que reconoces por su trabajo. Me daba miedo hablar, cometer un traspié y que se decepcione”, detalla.

El impacto que ha tenido esta historia ha sido tal que incluso fue entrevistada por una periodista de Bulgaria, quien hizo un esfuerzo por entrevistarla en español.

“A mi casa ha llegado prensa nacional e internacional, como Univisión, Newsday, reporteros de Italia, Francia, Paraguay, de verdad de muchos países. Una vez me llamaron como a las 5 de la mañana para un enlace en vivo y aún seguía medio dormida. Espero no haber dicho algo malo”, recuerda con diversión y algo avergonzada.

Esta situación ha llevado a que siente cierta presión respecto a su rol como ahijada del sumo pontífice. “Yo converso con los medios, me siento en total confianza, pero estoy segura de que si hablara con él nuevamente me achico, es impactante para mi verlo, sobre todo porque quisiera hacerle un montón de preguntas”.