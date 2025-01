Vecinos de 41 asentamientos del distrito de Veintiséis de Octubre protestaron en el exterior de la municipalidad de Piura para exigir la derogatoria de la Ordenanza Municipal Nº 387-00-CMPP que impide el reconocimiento y titulación de sus viviendas.

Vecinos de la UPIS 14 de Junio, La Florida Sur, Las Colinas de San Bernardo, UPIS Javier Prado, entre otros asentamientos, protestaron para pedir ser considerados para el reconocimiento de sus predios y poder acceder a los servicios básicos. Los protestantes indicaron que la ordenanza está mal hecha puesto que no se ha realizado los estudios técnicos de riesgo al considerar estos asentamientos en zona no mitigables por la comuna piurana.

“Estamos pidiendo se derogue esa ordenanza y se haga los estudios técnicos porque su ordenanza es antitécnica. Sin estudios de riesgo, nos declaran a todos en alto riesgo, que no pueden ser mitigables. Ellos pueden hacer estudios para nosotros podernos formalizarnos”, dijo Jonathan Cunya de la mesa técnica y dirigente del sector Villa Catacaos.

Asimismo, señaló que ya están cansados de su promesa desde hace dos años y a la fecha no se logra hacer estos estudios, por lo que exigen la derogación de esta ordenanza. “Es la derogación, no hay otra salida. No podemos hacer ningún tipo de proyectos de pistas, veredas, nada. No hay inversión por no ser formalizados. Hemos dialogado y nada. Este año hemos pedido la instalación de una mesa técnica, pero aún nada”, señaló Cunya.

El dirigente dijo que hay familias que viven desde hace más de 10 años, donde incluso hay casas construidas de material noble y hace unos años recién ha sido declarada en zona no mitigables.

Los manifestantes indicaron que seguirán en la lucha hasta que la comuna los reciba y puedan llegar a un acuerdo por el bien de cientos de familias.