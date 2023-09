Un grupo de moradores de la urbanización La Planicie cansados de tantos asaltos realizaron una protesta para exigir seguridad y la devolución de tranqueras en este sector del distrito de Veintiséis de Octubre ante los constantes robos a mano armada.

Los pobladores aseguraron que la delincuencia se ha apoderado del lugar, siendo víctimas de robos de celulares, joyas, televisores y que existe una banda de “robacasas” que ingresa a sus domicilios y les apoderan de sus electrodomésticos.

La moradora, Neri Villar Huamán, pidió al municipio patrullaje constante para proteger a la población. “Señores, no se laven las manos, han abandonado toda la urbanización La Planicie, que ahora es tierra de nadie. Asaltos, robos en las casas, robos de vehículos, ¿Qué están esperando? ¿Qué roben a nuestros hijos? ¿Qué empiecen a asesinar a nuestros familiares?”, reclamó.

Al reclamo se sumó, Lisbeth Palomino, quien dijo que hay un paradero del bus “Sol de Piura”, por lo que decenas de universitarios y trabajadores transitan por el lugar todos los días, exponiéndose a los asaltos. Agregó que, en menos de un mes, cinco viviendas fueron robadas por los delincuentes.

“Robos a mano armada, a los universitarios los arrastran por el celular, a los trabajadores les arrancan joyas. El sábado hubo robos en dos casas, una camioneta Nissan se llevó todo lo del interior. Hace 15 días tuvimos tres robos, esperan que salgamos para robarnos”, dijo Palomino.

Ante la falta de seguridad, los pobladores de La Planicie habían colocado una tranquera que impida el paso a vehículos desconocidos, sin embargo, la municipalidad de Veintiséis de Octubre la retiró, generando malestar en la urbanización.

“Si no nos dan la seguridad, por lo menos que nos permitan a nosotros mismos protegernos, pero no, vienen y retiran las tranqueras, no permiten que nosotros tengamos nuestras tranqueras”, destacó otra de las vecinas, María Linda Huamán Ubilluz.