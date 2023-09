Torturado, ahorcado, asesinado a balazos y luego quemado, así habría sido el horrendo crimen del empresario trujillano Antonio Cirilo Ríos García (32), quien fue encontrado después de tres días de estar desaparecido en el distrito de Suyo, en Ayabaca. Así lo reveló la necropsia practicada en la morgue del Ministerio Público de Sullana.

Se supo que, tras la autopsia en la División de Medicina Legal de Sullana, donde participaron especialistas del Ministerio Público, peritos de criminalística del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) y familiares de la víctima, el trujillano había sido asesinado horrendamente.

Antonio Ríos presentaría un balazo en la cabeza y otro proyectil en la espalda. Además, fractura en el brazo derecho. A la vez, habría sido ahorcado, aunque esta última prueba fue enviada al laboratorio en Lima para que pueda ser confirmada.

Tras ello, deducen que el empresario trujillano fue primero torturado y luego le dispararon en la cabeza y espalda. Incluso habría sido ahorcado. Y no contentos con ello, le prendieron fuego y lo dejaron a unos metros de su camioneta, la cual también fue quemada en un descampado cerca del centro poblado de Pampalarga, en Suyo.

Su familia que llegó de Trujillo a Sullana, exigió llorando que atrapen a los responsables. “Lo que pido es justicia, por lo que le han hecho a mi hermano. Él no merecía morir así. Yo lo he estado buscando tanto y lo encontré. Mi hermano no ha sido malo. Ni un animal debe morir así. Esperamos también la justicia divina de Dios”, dijo llorando Susana Ríos, hermana del empresario.

Añadió que ellos son una familia que empezaron como ambulantes y que junto a su madre y padre han trabajado desde niños y así se han educado todos ellos. “Esperamos que el crimen de mi hermano no quede impune”, dijo Ríos que, junto a su familia, trasladaron el cadáver a Trujillo.

