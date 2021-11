El director del Hospital de Apoyo II, médico, Dante Ramírez Ríos, mostró su preocupación debido a que todas las 23 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital COVID-19 Virgen de Fátima del estadio “Campeones del 36″ de Sullana, están ocupadas con pacientes de entre 20 y 40 años de edad y que el 80% no está vacunado contra el coronavirus.





COLAPSÓ UCI

El funcionario indicó que los enfermos internados en el nosocomio del barrio Buenos Aires, son provenientes de Sullana, Talara, Los Órganos y Ayabaca.

“Es preocupante la situación, porque ya no tenemos camas UCI en el hospital (del estadio). En estos momentos ya no hay ninguna disponible. Todas las 23 (camas) están ocupadas. Estamos viendo un ambiente donde había unos pacientes no COVID que la vamos a convertir en área COVID-19″, enfatizó Dante Ramírez en diálogo con diario Correo.

Detalló que los pacientes que permanecen internados en la UCI son de entre 20 y 40 años de edad. Y solo uno de 60 años. “El 80% de estos pacientes no se han vacunado contra el COVID-19. El resto tiene cáncer y otras patologías que agravan su situación”, enfatizó.

Debido al incremento de casos, pidió a las autoridades que prohíban los eventos públicos, ya que indicó que están organizando bailes populares no solo en Sullana, sino en Máncora (Talara).

Por otro lado, espera que el ministro de Salud, Hernando Cevallos, pueda cristalizar la ayuda que tanto les prometió hace más de 3 meses, cuando llegó al Hospital de Apoyo II, ya que dijo que se ha cansado de llamarlo (vía telefónica).

“Estamos esperando lo que nos prometió hace meses el ministro de Salud (Cevallos), cuando llegó al hospital de Sullana. Nos prometió de todo…”, añadió Ramírez.

Aunque señaló que en las últimas horas le indicaron que les enviarán desde la capital, 14 cánulas de alto flujo que serán destinadas para los pacientes del hospital ubicado en el estadio Campeones del 36 del barrio Buenos Aires, donde los casos siguen incrementándose.