El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez, descartó el supuesto caso sospechoso de la viruela del mono en la región Piura. Como es público, un paciente de 70 años de edad llegó hasta el hospital Santa Rosa con los síntomas parecidos de esta enfermedad.

Descartan

Luego que el director del hospital Santa Rosa, Raúl Gonzales, informara de este caso sospechoso, ayer en conferencia de prensa, el director de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura, Fernando Mija, sostuvo que se han tomado las pruebas biológicas para ir haciendo los diagnósticos de descarte de diversas enfermedades.

“Esta prueba ha sido remitida al Instituto Nacional de Salud, donde ya se inició el procedimiento para obtener los resultados. (...) estas lesiones, a simple vista, no serían típicas de la viruela del mono. Sin embargo, al estar dentro de una alerta epidemiológica nacional por este virus, se está haciendo la investigación del caso”, explicó. No obstante, el jefe del INS, Víctor Suárez, aclaró que el paciente, quien se encuentra aislado en el hospital Santa Rosa, no cumple con los criterios para un caso sospechoso de la viruela del mono, por lo que descarta esta enfermedad, pese a ello, investigan el caso.

“El paciente ha presentado un cuadro febril que puede ser por cualquier otra enfermedad. No se tiene antecedentes epidemiológicos importantes que se pueda tomar como de riesgo. El cuadro clínico no parece similar a la viruela del mono, tiene más de 10 días, por lo que clínicamente no se acerca a esta enfermedad. Sin embargo, estamos haciendo todas las pruebas de laboratorio necesarias”, explicó Suárez.





Discriminación

Por otro lado, los familiares del paciente proveniente del distrito de Veintiséis de Octubre denunciaron discriminación en el hospital Santa Rosa, luego que se divulgara la supuesta enfermedad.