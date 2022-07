En el segundo día del paro agrario nacional, miles de agricultores se movilizaron por las principales calles de Castilla y Piura y llegaron hasta la sede del Gobierno Regional para exigirle al gobernador, Servando García, los apoye para solicitar al Poder Ejecutivo fertilizantes para superar la crisis agrícola.





Marcha

Desde las 9 de la mañana, los hombres del campo portando banderas, banderolas, pancartas y sin importarles el sol, partieron desde el trébol (Piura–Castilla–Catacaos), custodiados por un fuerte contingente policial. En su recorrido se apostaron en la sede de la Dirección Regional de Agricultor, cuyo director Ilich López respaldó y se unió a la protesta.

Uno de los principales reclamos durante la movilización al presidente de la República, Pedro Castillo, fue no gestionar debidamente uno de los principales requerimientos, como es el caso de la compra y distribución de los fertilizantes para los afectados por la crisis agrícola nacional.

“Pedimos que se unan a los campesinos. Ya no podemos sembrar como otros años, ahora hemos perdido y los únicos que se aprovechan son los monopolios, como los molineros que nos compran el arroz a 69 soles a pesar que la urea está a 250 soles. Si no nos escuchan seguiremos en pie de lucha hasta que nos hagan caso. No nos mató la pandemia del coronavirus, como nos está matando Pedro Castillo”, dijo el agricultor, Eugenio Sosa Silva.

“Queremos solución y si no la encontramos el paro continúa en el Alto, Medio y Bajo Piura. El presidente nos engañó, nos dijo que nos apoyaría, pero no hace nada”, añadió Margarita Silva.

En tanto, los agricultores en el distrito de Las Lomas mantuvieron cuatro piquetes, obstaculizando el tránsito vehicular.