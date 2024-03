Una multitudinaria movilización realizaron los pobladores de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre para exigir al Ministerio de Vivienda realice la licitación del megaproyecto de agua y alcantarillado para 96 asentamientos humanos de dichas localidades. Advirtieron que, si no se realiza la licitación, convocarán a un paro regional las próximas semanas.

Desde las 9:30 de la mañana, los pobladores liderados por el alcalde de Castilla, Whalter Guerrero Silva, portando pancartas, banderolas y baldes, partieron desde el estadio “Miguel Grau” del distrito de Castilla y se movilizaron por la avenida Guardia Civil, puente Sánchez Cerro, avenida del mismo nombre, Loreto y avenida Grau. La marcha concluyó en el exterior de la comuna piurana.

El presidente de la Federación de Organizaciones del Sector Noroeste de Piura (Fonop), Máximo Javier Vargas Cornejo, afirmó que desde desde el 21 de febrero, el comité de adjudicación está cambiando el cronograma de la licitación del megaproyecto de agua y alcantarillado para los 96 AA.HH de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre valorizados en más de 600 millones de soles.

“Luego que se haga la licitación, solicito a los alcaldes comprometidos con la obra y sociedad civil exijan al ministerio de Vivienda se instale en Piura una mesa técnica con la presencia de la ministra y se firme un acta a la brevedad a para que se asigne el presupuesto, caso contrario el expediente se va desactualizar”, afirmó.

El dirigente agregó que los piuranos están cansados de vivir en medio de los colapsos de desagües y exigió a la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, cumpla con su palabra.

“Le pedimos a la ministra que cumpla con su palabra de mujer, ella siempre dijo que si va la obra, entonces donde estamos, no hay voluntad política del gobierno. Con esta marcha estamos haciendo uso de un derecho, no estamos intimidando al comité de adjudicación, solo exigimos no más postergaciones”, recalcó Vargas.

El dirigente Wilder Farfán Tarque indicó que los piuranos están cansados de “tantas mecidas”.

“Hoy 7 de marzo quedará escrito en la historia que los piuranos nos ponemos de pie, levantamos la voz en el marco de nuestro derecho constitucional, ya nos cansamos de sus mecidas por parte del gobierno central por eso estamos en las calles, aquí está el pueblo organizado exigiendo agua y alcantarillado”, precisó Farfán.

Por su parte, la dirigente del Medio Piura, Úrsula García, explicó que llevan más de 120 años bebiendo agua del canal.

“La ministra nos visitó para decirnos mentiras porque hasta el día de hoy no cumple. Piura se levanta para demostrar que estamos de pie. El Medio Piura está marchando porque necesitamos el proyecto porque tenemos más de 120 años sin agua. Hagamos que se respete este proyecto de agua”, sentenció García.

La alcaldesa encargada de la municipalidad de Piura, Yubitza Reyes, dijo que los distritos de Castilla, Piura y Veintiséis de Octubre necesitan este proyecto de agua y alcantarillado que beneficiará a más de 480 mil pobladores de 96 asentamientos humanos.

“Queremos que la ministra de Vivienda se ponga los pantalones y otorgue la buena pro, estamos cansados de las mecidas del gobierno central. El agua es fundamental para preparar los alimentos, para el aseo, para todo. Póngase (ministra de Vivienda) los pantalones y entregue la buena pro”, subrayó Reyes.

El alcalde del distrito de Castilla, Walter Guerrero Silva, quien lideró la movilización, subrayó que la población está cansada de comprar agua a los tricicleros y seguir viviendo en medio de silos.

“Son 23 sectores de Castilla los que están incluidos en este proyecto. Mañana (hoy) será la adjudicación y la buena pro. Es una lucha de muchos y aquí estamos presentes, estaremos en vigilia y esperamos que la ministra les de un buen regalo a la mujer castellana. Piura se merece respeto y el gobierno central tiene que dar una mirada a esta región que tiene un crecimiento económico que no se refleja en el desarrollo social”, indicó Guerrero.

Durante la marcha, los pobladores exigieron la garantía financiera para la ejecución del Hospital de Alta Complejidad, financiamiento para el reinicio de los establecimientos de salud estratégicos de Huancabamba, Huarmaca, Ayabaca y Los Algarrobos.