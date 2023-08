Estafados y engañados. Así se siente un grupo de personas de Piura, entre las que se encuentran docentes, ingenieros y trabajadores independientes, luego de invertir todos sus ahorros para adquirir un módulo de vivienda a la empresa inmobiliaria Marka Group, cuya propietaria es Sada Goray y a quien se le dictó prisión preventiva por 30 meses en la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible.

La empresaria asegura haber sido víctima de extorsión por parte de Salatiel Marrufo y haber entregado 4 millones de soles al funcionario a cambio de que su empresa, Marka Group, se beneficiara con 6 proyectos del Fondo Mivivienda. Sin embargo eso no sería verdad.

El terreno donde la inmobiliaria construiría los módulos se encuentra completamente lleno de maleza y aún tiene el letrero promocional donde indican que se debe pagar una inicial de S/600 y cuotas desde S/389 y que, además, gestionan el bono Techo Propio. El terreno es custodiado por vigilantes, que supuestamente “desconocen” quién los contrató.

Uno de los afectados es la docente Fabiola Quevedo de Rodríguez, quien invirtió todos sus ahorros, sumado a su AFP y, además, realizó diversos préstamos para adquirir un módulo a la empresa inmobiliaria Marka Group de Sada Godoy, en el condominio “Piura Bonita”, que se ubica en el kilómetro 1.6 de la vía de evitamiento (carretera Piura– Chulucanas), a pocos metros del centro recreacional Atlantis, en el distrito de Castilla.

“Ya nos hemos presentado ante Indecopi y la Divincri y nos han pedido que reunamos todos los documentos para la denuncia correspondiente. Yo he liquidado todo, he pagado más de S/23,000 por un módulo de 5x10. He dado todos mis ahorros, préstamo de banco y AFP. En el fondo Mi Vivienda no nos dicen nada”, dijo indignada Fabiola Quevedo.

El docente Christian Deza agregó que canceló S/ 7,600 por 8 cuotas y la inicial, desde octubre del 2022, por un módulo que al parecer no se lo entregarán.

Agregó que cuando se informó sobre los presuntos actos de corrupción de esta inmobiliaria, solicitó la devolución de los aportes y a pesar que tiene la resolución para el retorno de su dinero, en la empresa nadie le contesta.

“Ya llevan tres semanas con la oficina cerrada en Piura, el encargado de este local no responde, la empresa no da la cara. Este proyecto tiene dos etapas, somos un montón de gente estafada (...), me casé hace dos años y pensaba en tener un espacio, pero resulta que estos desgraciados nos estafaron”, afirmó Deza.

La ingeniera Roxana Yarlequé es otra de las personas estafadas. Ella pagó S/ 6,000 de 17 cuotas.

“Yo estoy al día con mis cuotas. Me acerqué a la oficina de la empresa, pero no hay respuesta, nadie se pronuncia. La empresa solo me ha facilitado el cronograma de pagos, pero no me han entregado el contrato. Me dijeron que en agosto del 2022 empezaba el proyecto”, dijo Yarlequé.

Se espera que el Ministerio Público inicie una investigación por esta estafa.