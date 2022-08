La demora en los trabajos de reparación del canal provisional, paralelo al canal de derivación Daniel Escobar, sigue siendo un dolor de cabeza para los miles de agricultores que llegaron hasta la zona de trabajo para exigir reparar lo antes posible estos tramos, ya que se están quedando sin agua. Además, miles de pobladores que se abastecen de agua potable de este canal ya sufren por el desabastecimiento del recurso hídrico.

Preocupación

Los agricultores se encuentran preocupados debido a que la empresa contratista (Pronte Ingenieros SAC) ni el Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) han cumplido con los acuerdos señalados hace unas semanas, cuando se presentó la rotura del canal de tajo abierto. Desde entonces, no se ha distribuido el agua a las juntas de usuarios, perjudicando a las miles de hectáreas de cultivo, luego de tener una programación ya establecida.

No obstante, los hombres del campo se quejaron porque la contratista quedó en trabajar el fin de semana para reparar los daños ocasionados, sin embargo, no se ha respetado. Además, quedaron en dar la máquina para soldar la geomembrana y no se hizo, por lo que temen que nuevamente no se cumpla con los plazos.

Esta situación afecta actualmente a la zona del Medio y Bajo Piura, que tenían previsto recibir el agua para sus sembríos desde el 1 de agosto, pero hasta la fecha no se ha cumplido. Hasta ayer solo había 0,9 metros cúbicos de agua por segundo, lo cual no es suficiente para distribuirla, ya que deberían pasar 14.5 m3.

Durante una reunión la mañana de ayer en la Autoridad Nacional del Agua (ANA), un grupo de agricultores y representantes de las empresas agroindustriales, reclamaron al representante del PECHP, Javier Talledo, para que se tomen medidas urgentes y reparar el canal.

Entre los principales acuerdos de ayer figuran que la empresa Pronte se compromete a implementar un cronograma acelerado de la construcción del canal Daniel Escobar, el cual debe concluir el 17 de agosto. Se proyecta para el 19 de agosto iniciar la descarga de agua en el canal principal, de manera progresiva.

El ingeniero Julio Rodas, supervisor de la obra, será el coordinador de los trabajos de mantenimiento y operación del canal alterno, en coordinación con la empresa constructora.





Sin agua

Mientras tanto, la EPS Grau informó que la demora en la reparación del canal ya reporta una disminución temporal de los niveles de agua cruda, por lo que la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Curumuy viene operando al 50% de su capacidad total.