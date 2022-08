Entre gritos de justicia, más de 5 mil personas, entre familiares, amigos y compañeras de estudios y colegiales de su institución educativa, sepultaron la tarde de ayer a la escolar Yenifer Álvarez López, de 15 años de dad, quien murió tras recibir un balazo en la cabeza a manos de un delincuente que pretendía robarle su celular en el asentamiento Santa Teresita, en Sullana.

LLANTO Y DOLOR

El féretro, con el cuerpo de la estudiante que cursaba el tercer grado B de secundaria del colegio Santa Teresa de Jesús, partió de la vivienda de su abuela de la cuadra 3 de la calle San José, donde previamente le realizaron una paraliturgia y recordaron gratos momentos de su vida.

Sus amigos y amigas que vestían polo blanco con la fotografía de la estudiante, cargaron su ataúd y recorrieron diversas calles hasta que llegó a la intersección de la calle Los Ángeles con transversal Félix Jaramillo, lugar donde el delincuente le disparó para robarle su celular Samsung modelo A12.

“Acá fue el lugar donde la auxilié y la cargué (a Yenifer). Recuerdo que cuando la llevábamos (al Hospital II), ella abrió sus ojitos y me dijo, ayúdenme, no me quiero morir. Fue muy triste y ver que se dormía. Le decía, no te duermas, ya vamos a llegar. Y ella solo lagrimeaba. Era un angelito que no merecía morir…”, dijo un vecino que fue quien junto a una enfermera la auxilió el medio día del pasado martes 23 de agosto.

En el lugar del asalto, decenas de personas pidieron justicia para Yenifer, cuyo cuerpo fue llevado posteriormente a su inmueble en el asentamiento Los Olivos y finalmente al cementerio Hilarión Borrero en la carretera Sullana a Tambogrande, donde fue sepultada.





INTERNAMIENTO

En tanto, la mañana de ayer, la Policía del Depincri trasladó e internó en el centro juvenil Miguel Grau de la ciudad de Piura al adolescente de 17 años de edad, conocido como “Rolo”, a quien el juzgado de familia le dictó 4 meses de internamiento.