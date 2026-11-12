Un grupo de moradores de Villa Jardín, El Rosal y La Molina realizaron una protesta debido a la escasez de agua que padecen desde hace más de una semana y denunciaron que la empresa EPS Grau desvía el suministro de un pozo local hacia urbanizaciones, inmobiliarias y zonas externas, dejando sin el recurso a quienes legítimamente les corresponde.

El dirigente de La Molina, Máximo Vargas, exige la devolución y uso exclusivo del pozo de agua ubicado en la UPI Pueblo Libre (construido en 2002 por la Municipalidad Provincial de Piura), el cual se encuentra en perfecto estado y operativo, pero llevan más de 8 días sin servicio de agua porque la EPS Grau mantiene las válvulas cerradas para su zona y envía el flujo hacia otros sectores e inmobiliarias.

Los vecinos denunciaron los cobros de sus recibos muy elevados, a pesar de no contar con el servicio, así como la pésima calidad del agua recibida y los problemas de aniegos de desagüe en sus zonas.

Exigen el cumplimiento de su derecho fundamental al agua, amparado en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, y critican que las autoridades brillen por su ausencia ante esta crisis.

Los dirigentes criticaron la deficiente distribución de cisternas y la falta de cumplimiento en los cronogramas de emergencia establecidos.