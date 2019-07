Pocos ingresos pese al desalojo de ambulantes

Síguenos en Facebook

Han pasado más de 40 días desde que la Municipalidad Provincial de Piura, con el apoyo de la Policía, ejecutó el operativo de liberación de las vías públicas del complejo de mercados; sin embargo, los comerciantes no perciben aún los beneficios que esperaban al no tener tan cerca a sus competidores.

Varios dirigentes y comerciantes de los diversos puestos de los mercados privatizados manifestaron que luego de haber trabajado a pérdida desde el 2017 hasta en un 50%, con el desalojo de los informales apenas han logrado recuperarse en un 20%.

Se estima que los más de 3,500 comerciantes formales de los 13 mercados suman unos ingresos aproximados de S/ 4.5 millones.

MERCADO MODELO

Jorge Ledesma, dirigente de los comerciantes de este sector, indicó que si bien se ganó en orden y limpieza, “seguimos esperando que nos favorezca comercialmente. Esperábamos que en estas Fiestas Patrias suceda, pero han sido como un día cualquiera, no se ha visto el movimiento comercial como de otros años”, indicó Ledesma Flores.

Agregó que harán un análisis de la situación “porque hay puntos que se deben corregir, y uno de ellos es el cobro del parqueo. Para nosotros, este debe ser in situ, que el SATP (Servicio de Administración Tributaria de Piura) cobre por estacionar y no por el ingreso”.

Indicó que todavía no ven llegar a muchos de sus clientes potenciales, pero sí los ven entrar en los centros comerciales, “no entendemos por qué si nosotros tenemos mejores precios, calidad y atención personalizada ¿por qué no llegan? tiene que haber un motivo que no cala en la población, para que venga en forma masiva”.

Agregó que desde el Fenómeno El Niño arrastran una pérdida del 50%, y que con el ordenamiento pensaban recuperar, “pero solo se ha logrado en un 20%”.

“El 100% de los comerciantes vive endeudado, tienen créditos con la Caja y lo que vendes pagas, es decir, estamos sobreviviendo”, acotó.

MERCADO ANEXO

José Luis Cruz Rodríguez, comerciante de la Acomin (Asociación de Comerciantes Minoristas) dijo por su parte que las ventas se han ido normalizando pero no como esperaban.

“Después del desalojo, durante las primeras semanas nos vimos afectados por el cierre del complejo, y recién se normalizó la venta en la tercera semana pero no como esperábamos”, señaló el comerciante.

Indicó que pese a las cantidades que manejan algunos de sus compañeros, como los de piñatería que oscilan entre 500 y 2,500 soles, o los que venden abarrotes que algunos alcanzan hasta 5,000 soles diarios, el margen de ganancia apenas se ha incrementado en un 5%.

Por su parte, Guadalupe Córdova, presidenta de Acomin, indicó que “antes había más afluencia de público por las Fiestas Patrias porque los desfiles se hacían en la avenida Sánchez Cerro, pero ahora con el baipás ya no lo han hecho, y hemos notado que no ha venido mucha gente”, no obstante, dijo que de todas maneras hubo un incremento.

MERCADO DE TELAS

Oswaldo Flores, secretario de Apocomet (Asociación de Pequeños Comerciantes del Mercado de Telas), destacó que el enrejado ha permitido que ahora se pueda caminar por las calles y veredas, “el público se siente más tranquilo, porque antes no se podía caminar, está más contento”.

Agregó que han pedido que las rejas permanezcan “para que el orden continúe, solo afecta a quienes hacen uso de la descarga de mercadería”.

Respecto al cobro por el ingreso y parqueo, dijo que espera que este dinero se invierta en obras dentro del complejo de mercados.

Plataforma Juan Velasco. Ciro Feria, presidente de la plataforma Juan Velasco Alvarado, dijo que solo durante las Fiestas Patrias mejoró el comercio en un 50%, “pero ahora ya no hay gente, incluso hay comerciantes que alquilaban algunos puestos pero ya los desalojaron porque no hay ventas”.

Dijo que continúan trabajando a pérdida porque los informales continúan en los alrededores del complejo de mercados, incluso hasta en un 10% “porque la mayoría de ellos vende fruta y granos frescos como menestras, y verduras.

Dijo que el mercado continúa sucio porque la municipalidad no ha cumplido con ejecutar el Plan Integral del Complejo de Mercados que era además de la infraestructura, colocar agua, desagüe, canaletas pluviales, playas de estacionamiento y pistas y veredas.

“La municipalidad y la Policía tienen que operar igual que como lo hace en los cetros comerciales, ahí no se ponen comerciantes y carretilleros porque constantemente hacen operativos”, manifestó Feria Madrid.

Por su parte, Fernando Amaya Valencia, expresidente de la Asociación de Comerciantes de la Plataforma Juan Velasco Alvarado, dijo que muchos de sus compañeros se quejan que han disminuido las ventas, pero que esto es un proceso que en un inicio significará un sacrificio.

“Las ventas se habían reducido hasta en un 50%, si bien es

cierto no nos hemos recuperado en las ventas, con este ordenamiento que se ve que hay más seguridad”, manifestó el dirigente.

DESALOJO

Como se sabe, la liberación de las vías públicas del complejo de mercados se realizó el 20 de junio pasado, se erradicaron a más de 3,000 comerciantes informales, y se procedió a cerrar los ingresos y salidas con rejas.

Hace unas dos semanas se abrió una de las vías y hace poco otra, dando acceso a los vehículos de transporte de pasajeros.