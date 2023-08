Tres procuradores públicos Ad Hoc del gobierno regional de Piura denunciaron al gobernador regional Luis Neyra León, a la procuradora pública Rosa Chinchay Labrín y al gerente general Jorge Cabellos Pozo, por el presunto delito de abuso de autoridad. A los dos últimos también por presunta usurpación de funciones. Según indicaron, se les impidió arbitraria e ilegalmente el ejercicio de sus funciones desde el 1 de junio de 2023.

Los abogados Segundo Carlos Valdez Rojas, procurador Ad Hoc en materia arbitral; Carlos Otero Castillo, procurador en materia penal; y Lucio Seminario López, laboralista, informaron que ellos fueron designados como procuradores públicos ad hoc durante la gestión del exgobernador Servando García bajo el decreto legislativo 1326. Sin embargo, el 1 de enero se les impidió ingresar a las oficinas de cada procuraduría, pero el 13 de enero se les repuso.

Agregaron que desde esa fecha hasta el 31 de mayo de 2023 han desempeñado sus funciones como procuradores, pero de forma restringida, “pues nos limitaban la designación de abogados adscritos a la procuraduría, a efecto de que cumplan las funciones conllevando a la rotación constante de personal”, indicaron.

Desde el 1 de junio, los tres abogados denunciaron que se les impidió ingresar a sus oficinas hasta la fecha, tras señalar que no se les comunicó el despido y por eso consideran que se trata de un abuso de autoridad.

Además los procesos que tenían a cargo han quedado paralizados y no han realizado la transferencia de expedientes a las personas que asumirían los cargos.

Valdez, Otero y Seminario denunciaron ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura el abuso de autoridad contra la autoridad regional y los dos funcionarios del Gobierno Regional de Piura.

“En mi caso es materia penal. En este caso el 1 de junio se nos restringió el ingreso y ello motivó a que pusiéramos este hecho en conocimiento a la comisaría de Los Algarrobos y se levantaron actas. (...) dos agentes de seguridad de la sede regional dijeron textualmente, no se les va a permitir el ingreso por disposición de la autoridad gubernamental, entonces a raíz de eso y porque no se nos permitió ingresar, conllevó a que el 6 de junio hiciéramos una denuncia penal contra el gobernador Luis Neyra León, y contra la señora Rosa Chinchay Labrín y Jorge CabellosPozo por abuso de autoridad y usurpación de funciones. La carpeta fiscal es la 274-2023″, explicó Carlos Otero.

Por su parte, el procurador Segundo Valdez precisó que también han presentado una acción de amparo, donde dan cuenta de esto al juez constitucional.

“Hemos presentado una medida cautelar y estamos en espera de que resuelva la juez encargada de este proceso”, precisó Valdez.

Asimismo, indicaron que no se aferran al cargo, pero lamentan la forma de su salida. Lucio Seminario informó que hasta la fecha no se les ha emitido ningún documento, mensaje, llamada telefónica o correo sobre las causas de su salida. “Hasta la fecha no sabemos por qué (nos retiraron). No nos ha llegado ningún documento que impide el ingreso, ni llamadas, mensaje, ni correos”, insistió el abogado.

TE PUEDE INTERESAR

Eddie Valdiviezo: “La innovación eleva la competitividad empresarial en el país”

Tragedia en Piura: Arzobispo pide orar por los fallecidos del accidente

Piura: Otass invertirá más de S/ 21.2 millones para enfrentar Fenómeno de El Niño en Piura

Piura: Un fin de fiesta lleno de ritmo, color y sabor se vivió en Catacaos