Pruebas involucran a sospechoso en la muerte de una menor

Mensajes de WhatsApp, conversaciones en Messenger, audios y un vídeo, serían algunas pruebas que la familia de Gelen Cruz Sernaqué tiene en su poder y que comprometen a Daniel Espinosa Martínez (20), principal sospechoso de la desaparición y muerte de la adolescente de 15 años, quien fue buscada durante 21 días y hallada sin vida la tarde del sábado, a orillas del río Chira, en Vichayal, en la región Piura.

LAS PRUEBAS

La primera prueba es un audio que Daniel Espinoza envió a Gelen, en donde le dice:“espérate, mira, estoy bajando todavía. Recién estoy yendo a ver la encomienda, ya tú sabes, estoy con mi pata, uno que también invirtió y acá te lo presento. Estate lista, te mando un mensaje, agarras una moto, te vienes, acá te la pago para ir pues porque no es acá en Paita es por Vichayal. Vamos a venderla allá pero caleta, no digas nada a tu mamá, dile que vas a salir con tu amiga, no conmigo, porque vayan a decir que te voy a llevar borracha”. También existe el audio donde Gelen, con voz temerosa, le dice a su mamá que se encontraba con David y que regresaba a las 8 de la noche.

EL VIDEO

Otra evidencia es un video grabado por la menor, cerca a un río. Gelen logra captar a Daniel Espinoza Martínez, quien llevaba puesta la misma ropa con la que aparece en una fotografía que subió a sus redes el mismo día que desapareció la menor, según afirma Benito Cruz, padre de la menor fallecida.

La familia de la víctima exige a la Policía y Fiscalía investigar el caso y conocer a qué se dedicaba el sospechoso, quien también le proponía un trabajo “fuerte” con los “grandes” a la menor, según se escucha en un audio que David le envió a Gelen.

El resultado de necropsia indica que no pudieron recoger pruebas del cuerpo por el estado de descomposición. Sin embargo, la familia denuncia que no estuvieron los profesionales suficientes para realizar los exámenes al cadáver.

Hoy, a las 10:00 de la mañana, serán sepultados los restos de la menor en el cementerio Señor de Los Milagros, en Paita, en medio de pedidos de justicia.