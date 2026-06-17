Piura se prepara para vivir una de las mayores fiestas del automovilismo de los últimos años. El reconocido piloto nacional Ramón Ferreyros presentó oficialmente el Rally Mobil Región Piura, una competencia de carácter internacional que reunirá a destacados pilotos nacionales y extranjeros en un recorrido que pondrá a prueba la velocidad, técnica y resistencia en diversos escenarios de la región.

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La expectativa es alta debido a la calidad de los competidores y a una ruta diseñada para ofrecer espectáculo y exigencia. Según explicó Ferreyros, toda la competencia se desarrollará dentro del territorio piurano, permitiendo que distintas localidades sean parte de una prueba que promete convertir a la región en el centro de atención del automovilismo sudamericano.

La actividad arrancará el viernes 26 de junio con la partida simbólica y presentación oficial de los equipos en la avenida Vice, desde las 7:00 de la noche. Será la primera oportunidad para que los aficionados conozcan de cerca a los pilotos y los vehículos que protagonizarán la competencia. La jornada tendrá además un ingrediente especial con la presentación musical de Mario Hart, quien también participará como piloto en el rally.

La verdadera acción comenzará el sábado en los alrededores de la represa de San Lorenzo, donde los competidores afrontarán tramos de alta velocidad. Más tarde, el protagonismo se trasladará a Sullana, donde el Automóvil Club de Sullana ha preparado un circuito de tierra con saltos y curvas cerradas para un atractivo formato de enfrentamientos uno contra uno.

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El domingo llegará el desenlace de la competencia. Los pilotos recorrerán las zonas de Poechos y Lancones antes de dirigirse a Arena Piura, donde se disputará un circuito especial que otorgará puntaje adicional. Este último tramo será transmitido en vivo y servirá como escenario para la premiación de los ganadores.

“Los esperamos a todos en la ruta”, fue la invitación de Ferreyros para una competencia que promete adrenalina, espectáculo y una verdadera celebración del deporte motor en el norte del país.

Es necesario recordar que el último Rally internacional desarrollado en Piura fue en 1999 y lo ganó nada menos que el experimentado Ramón Ferreyros.