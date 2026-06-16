La comunidad piurana podrá disfrutar de varias actividades que presenta este mes el Centro Cultural de la Universidad de Piura, que empieza hoy con el conversatorio “Música de nuestra tierra”, a cargo de los integrantes del Grupo Sentir.

Ellos analizarán y reflexionarán sobre el desarrollo y posicionamiento de la música andina en el Perú. La actividad se realizará a las 7:00 p.m., en el aula 10 del edificio de Ingeniería Civil.

PUEDES VER: Mañana inauguran la II Feria “Piuranas que emprenden” en el Campus UDEP

CULTURA AFROPERUANA

El jueves 25 de junio se desarrollará el conversatorio “El aporte de la cultura afroperuana en el Perú”, dirigido por Ruth Rosas, quien abordará el sincretismo entre las culturas africana y peruana y su evolución. Será en el auditorio IME.

El martes 30 habrá el concierto “Serenata para el alma: música del recuerdo en homenaje a San Josemaría Escrivá”, a cargo de la agrupación Virtuous Sound, en el aula 203 del edificio E.

Los asistentes podrán deleitarse con un repertorio variado que incluirá temas de boleros y rancheras, entre ellos Solamente una vez, Cielito lindo, Alma, corazón y vida y María Elena. El ingreso es libre.