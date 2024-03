Con protestas, reclamos y bloqueos recibieron a la presidenta Dina Boluarte, quien llegó hasta el Bajo Piura para inaugurar tres colegios. Fueron los padres de familia del centro educativo N° 14041 de Narihualá, distrito de Catacaos, quienes con pancartas en mano pidieron el reinicio de los trabajos de este colegio, que se encuentra paralizado desde el mes de febrero de 2023. Otro grupo de padres de familia bloqueó la vía Sechura–La Unión, para exigir que se continúen con los trabajos en el colegio La Unión. Ellos se enfrentaron a la Policía.

Mientras la presidenta Dina Boluarte se dirigía a los padres de familia y autoridades que se hicieron presentes en el colegio Genaro Ramírez Silva, en Villa Pedregal Grande, Catacaos, los padres desde el exterior gritaban y no querían más promesas.

Ellos insistían que son varios los colegios que están abandonados y los niños tendrán que estudiar en aulas prefabricadas que no cumplen con las condiciones adecuadas para recibir las clases, además que el dengue y la ola de calor siguen siendo un peligro para los menores.

Al respecto, Marley Torres, madre de uno de los alumnos, señaló que la IE 14041 inició sus trabajos de reconstrucción en setiembre de 2022 y paralizaron en febrero de 2023, donde más de 300 niños vienen siendo afectados ya que estudian en un local comunal en pésimas condiciones.

“La obra está abandonada, no va ni el 10% porque no tienen fondos. Tenemos un plan de contingencia, pero los techos no sirven, no tienen baños, sin puertas y los espacios son muy pequeños, no queremos más promesas, no más mentiras. Van y se toman fotos y nos tienen bajo engaños”, dijo Marley Torres, madre de uno de los alumnos.

Por otro lado, un grupo de familia del colegio La Unión-ex 2930 bloqueó la vía Sechura-La Unión esperando a la mandataria, sin embargo, la comitiva tomó otro camino, por lo que los manifestantes se enfrentaron a los policías, quienes a empujones los retiraron de la vía.

Las personas muy molestas criticaron que la obra de más de 18 millones de soles y que alberga más de 1400 estudiantes está paralizado desde el 2021 y los menores tendrán que recibir las clases en aulas prefabricadas, con techo de calaminón, por lo que es un riesgo para los estudiantes. “Nosotros queríamos hacer sentir a la señora presidenta de que necesitamos que se culmine esta obra para el bien de los estudiantes, tenemos muchas enfermedades, los espacios son reducidos, exigimos que se culmine esa obra. Señora presidenta, son dos años que está paralizada la obra”, dijo una maestra.

Mientras tanto, la presidenta Dina Boluarte anunció una serie de obras para toda la región, entre ellas el drenaje pluvial, el proyecto Alto Piura, colegios y contrarrestar la corrupción. Dijo que se tiene pendiente la construcción de 11 puentes en el tramo Tambogrande, Morropón-Chulucanas.