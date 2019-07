Se frustra la audiencia de acusacion contra “Los Cototos”

Síguenos en Facebook

La audiencia de control de acusación contra los integrantes de “Los Cototos” no llegó a instalarse ayer por la ausencia de abogados defensores y requerimientos fiscales que aún no han sido resueltos por el Juzgado de Paita. Aún no hay fecha de reprogramación pese a que seis reos podrían salir libres este mes por vencimiento del plazo de prisión.

MEDIDA

La audiencia de control de acusación por el caso “Los Cototos”, en la que se decidiría si los 35 imputados pasan a juicio oral debió instalarse ayer en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Paita. Sin embargo, la jueza Rocío Delgado Ramos decidió que sea reprogramada.

La magistrada manifestó que la diligencia se llevaría a cabo en otra fecha por la ausencia de los abogados defensores y porque aún hay pendientes requerimientos fiscales como la desacumulación de acusaciones por lavado de activos.

Ante esto, la fiscal de Crimen Organizado, Rocio Vences, solicitó a la jueza que revisara las cédulas para constatar que todos los imputados habían sido notificados. Según indicó, la audiencia era inaplazable salvó que no todos hubieran sido notificados.

La jueza finalmente resolvió notificar la próxima fecha de instalación de la audiencia.

Fuentes del Ministerio Público señalaron que seis imputados Raúl Zapata López , María Zadith Vallejos Bobadilla, Julia Chapilliquen Guerra, Roosvelt Roosel Alba Miñope, Jonathan Reyes Ayala y Sixto Augusto Jumbo Yacila están por cumplir su prisión preventiva entre julio y agosto, debido a que se encontraban con no computo de plazo por diferentes reprogramaciones de las diligencias.

Con esta medida, de acuerdo a la fuente, los imputados cumplirían el plazo de prisión sin que se instale la audiencia.

“Espero que los motivos que dio la jueza para no instalar la audiencia, no sean evidencia de la falta de interés del Poder Judicial en luchar contra el crimen organizado”, dijo la fiscal Vences.