Un grupo de avezados hampones, entre ellos una mujer, golpearon a dos comerciantes de cebolla y secuestraron a uno de ellos en la carretera Sullana a Alamor, en el distrito de Querecotillo, en Sullana, para robarles más de S/20,000.

Ocurrió la mañana de ayer, cuando el comerciante Juan Carlos Ruiz Criollo se trasladaba en su automóvil junto a su hermano, también comerciante, César Ruiz Criollo, a comprar cebolla a una parcela en dicha jurisdicción.

Pero al llegar al centro poblado de San Francisco de Chocán, fueron interceptados por seis hampones armados y encapuchados, entre ellos iba una mujer.

“Íbamos para Lancones y Alamor (Ecuador) a ver cebolla y nos interceptaron y asaltaron seis delincuentes encapuchados en una camioneta negra. Todos estaban armados. Ahí nos secuestran, pero antes me meten como diez golpes en la cabeza con la cacha del arma”, dijo el comerciante Juan Carlos Ruiz Criollo.

LEE TAMBIÉN || Piura: Tráiler se voltea y deja cuatro personas fallecidas

Igual ocurrió con su hermano que iba con él en el automóvil y quien fue secuestrado. “También me llevaron en el carro y le hicieron arrodillar que les entregue más dinero, pero ya no tenía. Me decían que me iban a amarrar y pensaba que me iban a matar, ya que me apuntaban a matarme”, dijo.

Tras esto, los fueron a dejar abandonados cerca del cementerio El Tarro en el centro poblado Puente de los Serranos, donde unos pobladores lo encontraron y acudieron a la comisaría de Querecotillo donde interpusieron la denuncia.

En tanto, con esta información, efectivos policiales de la comisaría de Querecotillo hicieron un operativo con apoyo de otras unidades y lograron ubicar la camioneta color negro que sería de los asaltantes y encontraron a dos sujetos que fueron trasladados a la dependencia de Sullana.

Se trata de F.A.P (18) y Wilmer Vidal Rodríguez (21). Ambos son investigados por el secuestro y robo.

TE PUEDE INTERESAR

Piura: Gerente de EPS Grau asegura que “existen manos negras”

Aumenta a 143 las personas fallecidas por dengue en Piura

El limón seguirá subiendo de precio en Piura

Fiscalía formaliza investigación contra “Los Operadores de la Reconstrucción”