Traspaso de Beneficencia a comunas generaría riesgo de politizar labor social

Síguenos en Facebook

El presidente de la Sociedad de Beneficencia Pública de Piura, César Díaz Vera, señaló que con la transferencia de estos organismos a las municipalidades se correría el riesgo de que la labor social, una de sus principales funciones, se vea politizada.

TRASPASO

Mediante decreto supremo Nº 007-2019 publicado en el diario El Peruano, el Ministerio de la Mujer declaró por finalizado el proceso de efectivización de la transferencia de las sociedades de beneficencia a varias municipalidades a nivel nacional, entre las que se encuentran las de Piura, Sullana, Paita, Ayabaca, Morropón, Huancabamba.

Al respecto, el presidente de la Beneficencia Pública de Piura, César Díaz, declaró que este proceso podría ser politizado por miembros de las municipalidades, que ocuparán cargos en el directorio.

“Esperamos que las cosas se hagan bien y no se politice esto, depende de las personas que lleguen al directorio , si lo usan mal serán cuestionados y denunciados. Quienes vienen no dispondrán de los recursos a su antojo, debe cumplir, si no lo hacen, asumirán su responsabilidad”, aseguró Díaz Vera.

PROCESO

El presidente de la Beneficencia de Piura explicó, además, que el proceso de adecuación a la nueva ley concluye a fin de mes, mientras que la otra etapa es la transferencia de las funciones de la beneficencia a la municipalidad.

“El activo y manejo financiero seguirá en manos de la Beneficencia Pública, ya que de acuerdo a la normativa, la participación de las municipalidades con miembros del directorio será para cumplir labor social, de acuerdo a los recursos que genere la propia beneficencia”, detalló el funcionario.

Asimismo, indicó que con esta transferencia de funciones se busca que la beneficencia Pública llegue a más personas en situación vulnerable y se inicien programas eficaces de atención a los más necesitados en las diferentes provincias.